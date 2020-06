Trensurb promove live sobre legado do poeta Mario Quintana

Facebook A partir das 16h30min desta sexta-feira (26), os acadêmicos André Mitidieri, Sérgio de Castro Pinto e Sergius Gonzaga discutem o legado de Mario Quintana em mais uma live do Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos. A plataforma é um iniciativa da Trensurb para discutir movimentos artísticos nas dependências do trem, mas que precisou se adaptar ao cenário on-line durante a pandemia. O bate-papo será ao vivo na página do Espaço Multicultural no

Mario Quintana empresta seu nome ao espaço cultural localizado no túnel de acesso às plataformas da Estação Mercado da Trensurb, que, desde 2006 – ano do centenário do poeta – recebe exposições fotográficas e artísticas. No dia 30 de julho, completam-se 104 anos do nascimento de Quintana.

Ele foi escritor, tradutor e jornalista, considerado um dos maiores poetas do Brasil. Ficou conhecido como o poeta das coisas simples, graças ao coloquialismo, à fácil compreensão e o forte apelo emocional de seus poemas mais conhecidos, normalmente em prosa.