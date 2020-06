Longa gaúcho 'Disforia' estreia nas plataformas de streaming nesta sexta-feira

O longa estreou nos cinemas no dia 12 de março Disforia, de Lucas Cassales (do curto O corpo), estreia nas plataformas de streaming nesta sexta-feira (26), entrando nos catálogos de Net Now, Google Play, Itunes, Vivo Play, Looke e YouTube Filmes., mas teve sua carreira interrompida devido à pandemia do novo coronavírus.

"A expectativa para o lançamento é grande, visto que investimos um grande esforço no lançamento nas salas e fomos nocauteados pelo avanço da Covid-19, que fechou inúmeros cinemas na nossa semana de lançamento. É a oportunidade de oferecermos para o público um filme denso, sensorial, feito com muito carinho e uma equipe incrível”, comenta o diretor Lucas Cassales.

Daniela Menegotto, diretora e CEO da Lança Filmes, comenta o desafio do filme agora nas plataformas digitais: “Disforia estreou em 20 salas de cinema em todo o Brasil. No seu primeiro final de semana, alguns cinemas começaram a fechar. Foi um grande baque! Criamos uma campanha especial para o lançamento digital. Ações especiais com participação do elenco e equipe além de parcerias com influenciadores serão destaque para a estreia digital do filme. Nosso desafio, neste momento, é aprender a aumentar a rentabilidade do filme dentro das plataformas digitais. Estamos confiantes que o setor do audiovisual sairá desta crise mais forte e criativo.”

O título de gênero de Cassales estreou no 47º Festival de Cinema de Gramado na Mostra de Longas-metragens Gaúchos e conquistou o prêmio de Melhor Direção na Rio Fantastik Festival 2019. Disforia marca a estreia do cineasta na direção de longas-metragens.