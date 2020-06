Diversidade nas telas

Várias emissoras e plataformas de streaming prepararam uma programação especial para este fim de semana, celebrando o encerramento do Mês Internacional do Orgulho LGBTQI . O canal Fox Premium 1, por exemplo, exibirá uma maratona da segunda temporada da série Pose, no sábado e no domingo, a partir das 21h.

Já o National Geographic exibe no domingo os documentários Explorer (indiano) e Transgêneros, sobre a temática, entre as 14h05min e as 16h20min. Por fim, o Looke, serviço brasileiro de streaming, preparou uma lista especial que traz 13 títulos gratuitos para promover a diversidade e a inclusão.

A seleção traz 10 filmes, como Transamérica, Adeus minha rainha, Viva e Antes o tempo não acabava, além das séries Rio #SemLimites, Meus 2 amores e a documental Cinema Diversidade. A lista está no ar no site da plataforma e é válida até dia 30 de junho.