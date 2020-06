Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea divulga os 10 finalistas

A Aliança Francesa Porto Alegre anunciou, nesta segunda-feira (22), os 10 selecionados da primeira etapa do Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea 2020. Foram recebidas cerca de 150 inscrições de artistas de todo o Rio Grande do Sul. Os finalistas são Camila Proto, Elias Edmundo Maroso, Henrique Fagundes, Jordi Tasso Melo, Leonardo Lopes de Oliveira, Mitti Mendonça, Paulo Luis Corrêa, Santiago Pooter, Vitória Macedo e Xadalu.

Os 10 escolhidos participarão da Mostra Coletiva do projeto, que será inaugurada no dia 23 de julho (mas a data pode ser alterada devido à pandemia de Covid-19), no Porão do Paço Municipal de Porto Alegre. Na ocasião, serão anunciados os três vencedores do prêmio.

O melhor trabalho será premiado com uma residência artística de dois meses no Centre Intermondes, em La Rochelle, na França, com passagem e alojamento incluídos, um prêmio em dinheiro no valor de R$ 8 mil como incentivo à produção do artista, ajuda de custo para o período da estadia em La Rochelle de R$ 3 mil, além de uma bolsa na Aliança Francesa Porto Alegre.

Os outros 9 finalistas do 4° Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea receberão R$ 500,00 cada -como ajuda de custo para esse período de instabilidade econômica. O segundo e o terceiro lugar também serão premiados com bolsas de estudo na Aliança Francesa Porto Alegre.

A quarta edição do prêmio no Rio Grande do Sul é uma realização da Aliança Francesa Porto Alegre e do Ministério da Cidadania por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Timac Agro e apoio do Centre Intermondes e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.