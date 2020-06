Longa gaúcho 'Aos olhos de Ernesto' terá pré-estreia on-line no Festival do Espaço Itaú

Premiado pela crítica na 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e pelo público no 23º Festival Internacional de Cine de Punta del Este, Aos olhos de Ernesto terá pré-estreia on-line no Festival Espaço Itaú Play, que conta com uma seleção de 19 filmes inéditos. Dirigido e roteirizado por Ana Luiza Azevedo (de Antes que o mundo acabe), o longa estará disponível neste sábado (20) e neste domingo (21), na página do, com ingressos a R$ 10,00 - a compra já está disponível.

O filme tinha estreia marcada para abril, mas a programação foi adiada por causa da pandemia de Covid-19. Produzido pela Casa de Cinema de Porto Alegre e com distribuição da Elo Company, o título ganhará nova data de lançamento após a reabertura dos cinemas.

Na trama, o ator uruguaio Jorge Bolani (de Whisky) vive o personagem-título, um ex-fotógrafo de 78 anos que se depara com uma crescente cegueira e as limitações diversas que acompanham a idade, em uma história sobre solidão, amizade e amor. O longa também será tema de uma live no Instagram do Canal Brasil (@canalbrasil), sábado, às 17h, com a participação da diretora e da atriz Gabriela Poester.

Iniciativa dá acesso gratuito ao filme 'Piedade', de Claudio Assis, nesta sexta-feira

Com Irandhir Santos e Fernanda Montenegro (c), longa retrata bar Paraíso do Mar na Praia da Saudade BARBARA CUNHA/DIVULGAÇÃO/JC

O Espaço Itaú, recinto de filmes nacionais e independentes, mantendo sempre o seu compromisso de priorizar os lançamentos em salas de cinema promove, dentro do seu próprio site e em parceria com a plataforma Looke, um festival de pré-estreias através do seu mais novo projeto: o Espaço Itaú Play. Os longas do festival que terá início nesta sexta-feira (19), data que homenageia o cinema brasileiro, estrearão no circuito assim que a volta às atividades for confirmada pelos órgãos competentes.

Os títulos da programação ficarão disponíveis por 48 horas, a R$ 10,00 cada, sendo 20% do valor destinado à APRO (Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais), que vai auxiliar os profissionais de cinema afetados pela pandemia.

O festival tem o patrocínio do Itaú Unibanco, que em homenagem ao Dia do Cinema Brasileiro, 19 de junho, oferece a exibição do filme Piedade, de Claudio Assis, gratuitamente. O acesso sem custo ao longa protagonizado por Fernanda Montenegro, e com outros grandes nomes como Irandhir Santos, Matheus Nachtergaele, Cauã Reymond e Gabriel Leone, poderá ser feito na mesma plataforma, mas apenas na sexta-feira.

A seleção brasileira mostra produções de várias regiões do Brasil. O Rio de Janeiro está representado por Mangueira em 2 tempos, de Ana Maria Magalhães; Três verões, de Sandra Kogut, e A febre, de Maya Da-Rin. De São Paulo serão apresentados Dora e Gabriel, de Ugo Giorgetti, que filmou o confinamento antes da Pandemia; Boni Bonita, de Daniel Barosa, e Música para morrer de amor, de Rafael Gomes. Pacarrete, de Allan Deberton, é a produção do Ceará, e Querência, de Helvécio Marins Jr, de Minas Gerais. Já do Rio Grande do Sul, Ana Luiza Azevedo apresenta Aos olhos de Ernesto, e, da Bahia, Marília Hugues e Claudio Marques mostram Guerra de algodão. E Pernambuco convida o público a ver Piedade, de Claudio Assis.

Entre os títulos estrangeiros, as produções representam o Afeganistão, com O orfanato, de Shahrbanoo Sadat; Turquia, com O Conto das três Irmãs, de Emin Alper; Áustria, com O chão sob meus pés, de Marie Kreutzer; China, com Viver para cantar, de Johnny Mo, e Suk Suk, de Ray Yeung; Estados Unidos, com Alice Guy-Blanché: A história não contada da primeira cineasta do mundo, de Pamela B. Green; França, com Deerskin - A jaqueta de couro de cervo, de Quentin Dupieux, e Alemanha, com Liberté, de Albert Serra.