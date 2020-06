Festival de Cinema de Gramado abre inscrições para curtas gaúchos

A organização do Festival de Cinema de Gramado abre nesta segunda-feira (22) as inscrições para o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra Gaúcha de Curtas. O prazo para inscrição dos trabalhos se estende até o dia 12 de julho.

Os participantes concorrem ao troféu em 11 categorias: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Música, Melhor Edição de Som e Melhor Produção Executiva. Além do troféu, os vencedores também recebem prêmios em dinheiro no valor de R$ 8 mil para o Melhor Filme, e R$ 4 mil para as demais categorias. O regulamento já está disponível no site www.festivaldegramado.net .

Esta será a 17ª edição de entrega da premiação - uma iniciativa do Festival de Cinema de Gramado em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado. “Estamos muito felizes em manter a mostra, sobretudo por ser tão importante como incentivo à produção gaúcha de cinema. Muitas vezes, essa é a porta de entrada para lançar novos cineastas do Estado e, por isso, tão importante para a cultura do Rio Grande do Sul”, avalia o gerente de projetos da Gramadotur, autarquia municipal responsável pelo festival, Diego Scariot.

O 48º Festival de Cinema de Gramado acontece entre os dias 18 e 26 de setembro. Em decorrência da pandemia, ainda estão sendo avaliadas alterações no formato do evento.