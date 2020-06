Confira as indicações da programação da telinha neste fim de semana

- O canal Fox Premium estreia nesta sexta-feira (19) a série Godfather of Harlem, estrelada e produzida por Forest Whitaker. A trama combina eventos históricos e políticos que retratam por um lado o movimento liderado por Martin Luther King na década de 1960 nos Estados Unidos pela luta dos direitos civis e, por outro, a criminalidade da época, efeito do negócio de drogas e tráfico de armas nas mãos de várias máfias perigosas. A série é inspirada na vida de Ellsworth "Bumpy" Johnson (Whitaker), um mafiosos mais relevantes dos Estados Unidos, que, no início dos anos 1960, retorna para recuperar seu bairro depois de passar uma década na prisão de Alcatraz, em São Francisco, sob uma acusação de envolvimento com drogas. A temporada é composta por 10 episódios que vão ao ar a partir desta sexta-feira, sempre às 22h.





- No sábado (20), o canal TCM exibe a odisseia romântica de O feitiço de Áquila, às 19h50min. Na história, durante a era medieval, o bispo de Áquila (John Wood) toma consciência que sua amada, a bela Isabeau (Michelle Pfeiffer), está apaixonada por Etienne Navarre (Rutger Hauer), um cavaleiro. Áquila fica possuído de raiva e ciúme e lança uma maldição sobre o casal: de dia ela sempre será um falcão e de noite Navarre toma a forma de um lobo, sendo que desta forma fica o casal impedido de se entregar um ao outro. Eles têm como único aliado Phillipe Gaston (Matthew Broderick), mais conhecido como Rato, que é o único prisioneiro que escapou das muralhas de Áquila.

- Neste sábado (20), a faixa Cultura Mundo exibe a série As Cruzadas. Em três episódios, a produção da BBC que vai ao ar às 22h, na TV Cultura, explora a história de um dos momentos que ficou marcado por sua brutalidade. Usando novas evidências, depoimentos de testemunhas oculares e relatos contemporâneos – tanto do mundo cristão quanto do mundo islâmico –, o historiador Thomas Asbridge reexamina esse épico conto medieval, além de lançar uma nova luz sobre como duas grandes religiões do mundo travaram guerra no nome de Deus.





- No sábado (20), o Comedy Central estreia o programa Balcony Stories - Vizinhos de Quarentena. A nova atração traz histórias criadas e vividas nas varandas e janelas de todo o mundo, narradas pelo comediante Victor Camejo. O programa terá episódios inéditos semanais: serão 13 ao todo, cada um deles com 20 minutos de duração. Desde o início da pandemia quando quem pode ficou em casa, muitas pessoas se reuniram em suas varandas e janelas para cantar, criar e participar de flash mobs espontâneos e aplaudir equipes médicas, entre outros. Essa foi a maneira encontrada (e possível) para espantar o tédio, aproveitar ao máximo o sol ou simplesmente estar junto, mesmo que a distância. O programa vai ao ar às 23h.





- O Canal Curta! exibe no domingo (21) o documentário Tropicália, que narra um retrato de um dos movimentos mais marcantes na cultura brasileira, o Tropicalismo. Feito quase que inteiramente com imagens de arquivo dos anos de 1967, 1968 e 1969, o filme traz material fotográfico, sequências de filmes e programas de TV especialmente recuperados e deliciosamente embalados pela música de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes e Tom Zé. Um momento de descoberta e confronto no início dos anos de chumbo. Vai ao ar às 19h25min.





- Encerrando o fim de semana, no domingo (21), às 22h, o Telecine Cult exibe o clássico filme de 1974, Chinatown. A trama se desenvolve na década de 1930, na Califórnia, e acompanha J.J Gittes (Jack Nicholson), um detetive de Los Angeles especializado em casos matrimoniais. Ele é contratado por Evelyn Mulwray (Faye Dunaway) para investigar uma suposta traição do marido, Hollis Mulwray (Darrell Zwerling), engenheiro-chefe da Companhia de Água e Energia de Los Angeles. Gittes descobre que Hollis mantem um relacionamento com uma moça, porém, é surpreendido quando a verdadeira Evelyn Mulwray aparece em seu escritório disposta a processá-lo. Em seguida, um assassinato acaba mergulhando Gilles em uma investigação muito além de um caso extraconjugal, envolvendo de desvio de fornecimento de água, aquisições de terras e o envolvimento de pessoas ligadas a Companhia de Água e Energia, e até do pai de Evelyn.