Bienal 12 se adapta à plataforma on-line para manter exposições e debates

Com exposições on-line desde abril, a 12ª Bienal do Mercosul precisou se adaptar em 2020, com as medidas de isolamento social causadas pela pandemia de Covid-19. Para que todo o esforço reunido não fosse em vão, desta que seria a Bienal com maior número de artistas presentes, o presidente da fundação Gilberto Schwartsmann, a curadora-geral Andrea Giunta e os demais curadores precisaram repensar todas as ações planejadas para os dias de exposição da mostra internacional, que estaria acontecendo desde abril em Porto Alegre.

Um Programa de Lives da Bienal 12 teve início no final de maio, sempre nas quintas-feiras. As convidadas do próximo bate-papo são as artistas e educadoras peruanas Natalia Iguiñiz e Eliana Otta. Nesta quinta-feira (18), às 19h, elas conversam com Dorota Biczel, curadora adjunta da Bienal 12, sobre as poéticas em suas obras.

As transmissões on-line ao vivo dos debates podem ser acompanhadas pelo Facebook, Instagram e YouTube da Bienal do Mercosul. Haverá espaço para perguntas do público, que podem ser enviadas com antecedência pelos canais digitais da Bienal ou durante a live.

O feminino em afetos, ações e visualidades virtuais

Curadora-geral Andrea Giunta constata avanço no caminho no digital

ROB VERF/DIVULGAÇÃO/JC