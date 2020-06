Cena hip-hop de Bento Gonçalves é tema de documentário

A cultura urbana da Serra é o tema do documentário Nem eu sei tudo, que será lançado nesta quinta-feira (18), às 21h. Acróstico que alude à NEST Panos, marca criada em Bento Gonçalves há 10 anos, o filme também evidencia uma década da trajetória da Battle In The Cypher, evento focado na cultura hip-hop organizado por William Sarate Ballestrin e Pedro Ramon Festa.

Nem eu sei tudo também conta com a participação da banda Da Guedes, da Back Spin Crew, do MC Miliano, dos rappers Marcelo Gugu, PMC, Síntese e Nego Max, do b.boy Onnurb e do grafiteiro Wagner Wagz, entre outros. “O documentário busca criar um material novo para a cena, preservar um registro e propagar uma ideia que não apenas acreditamos, mas vivenciamos”, diz Festa.