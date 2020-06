Documentário, filme e reality: confira as dicas de tevê para esta terça-feira

- O canal Lifetime estreia nesta terça-feira (16) a sexta temporada do reality show Casamento à primeira vista. No programa, especialistas selecionam, entre muitos candidatos interessados em participar da experiência, seis casais compatíveis para se casarem. Porém, os participantes só conheceram suas respectivas “almas gêmeas” no momento da cerimônia de casamento. A partir daí, a série acompanha os casais durante cinco semanas de convivência. No final, chegará a hora do teste final: será que eles decidirão permanecer juntos, ou vão preferir se separar? O programa vai ao ar às 18h30min.

- As origens e o sincretismo do acarajé com as religiões afro-brasileiras são o tema do documentário Àkàrà, no Fogo da Intolerância, que estreia hoje no Canal Curta!, às 18h. Feito com feijão, camarão e dendê, o acarajé chegou ao Brasil como um prato místico trazido pelos africanos e ofertado em ritual religioso ao orixá Iansã, rainha dos raios, ventos e tempestades. No entanto, há alguns anos, existe um conflito entre os que desejam desvincular a feitura do acarajé de rituais afro-brasileiros e os que zelam por essas tradições. Pelas mãos do primeiro grupo, o acarajé vem sofrendo uma série de adaptações e se distanciando de seu significado original. O longa, dirigido por Claudia Chávez, traz histórias de baianas de acarajé e depoimentos de personalidades sobre a intolerância praticada contra as religiões de matriz africana.

- Em comemoração ao aniversário de 70 anos do estádio Maracanã, o SporTV preparou uma programação especial com convidados para a celebração da data. Às 19h, começa o Faixa Especial, com um dos jogos mais marcantes da história do Maracanã, a vitória por 2 a 0 da seleção brasileira sobre os uruguaios, na última rodada das Eliminatórias da Copa de 1994. Já no Canal Brasil, às 18h, o documentário Maracanã mostra glórias e derrotas da seleção brasileira. Após três anos de pesquisa, os uruguaios Andrés Varela e Sebastián Bednarik lançaram o filme com imagens inéditas remasterizadas e depoimentos dos protagonistas de uma das maiores glórias da Celeste Olímpica: o triunfo sobre o Brasil na final da Copa do Mundo de 1950, realizada no país dos adversários e o trágico 7x1 da Copa de 2014.

- O Telecine Cult exibe o premiado Cisne negro, do diretor Darren Aronofsky. Na história, Nina (Natalie Portman) é uma bailarina cuja obsessão pela dança supera todas as facetas de sua vida. Quando o diretor artístico da companhia decide substituir sua prima ballerina para a produção de estreia de O Lago dos Cisnes, Nina é sua primeira escolha. Sua concorrente é a novata Lily (Mila Kunis). Embora Nina seja perfeita para o papel do Cisne Branco, Lily personifica o Cisne Negro. A rivalidade entre as duas bailarinas se transforma em uma amizade distorcida e o lado obscuro de Nina começa a vir à tona. O filme vai ao ar às 20h05min.

- No #Provoca em Casa desta terça-feira, Marcelo Tas entrevista, remotamente, a atriz e diretora Bárbara Paz e o escritor Fabrício Carpinejar. No programa duplo, eles falam sobre temas como luto, saudade e família. A edição vai ao ar a partir das 22h15min, na TV Cultura e no canal oficial do #Provoca no YouTube. Bárbara comenta sobre o filme que fez para seu falecido ex-marido, o cineasta Hector Babenco, que conquistou dois prêmios no Festival de Veneza. Na sequência, no canal, às 23h, o Café Filosófico Expresso traz uma discussão sobre o tema Orgulho Clandestino. Parte da série 7 pecados na literatura, a edição inédita analisa – por meio do livro Felicidade clandestina, de Clarice Lispector – de qual forma a vaidade se apresenta e é vista nos dias atuais.