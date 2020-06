Em meio à pandemia de Covid-19, uma opção de entretenimento à moda antiga acabou virando a saída para quem sentia falta de sair de casa para ver um filme. Bastante populares no Brasil, principalmente na década de 1970, os

cinemas drive-in

voltaram com tudo em um momento em que manter o distanciamento social é essencial para conter a disseminação do coronavírus. E o Dia dos Namorados atestou a "ressurreição" dos cinemas a céu aberto, fazendo com que muita gente pegasse o carro para vivenciar essa experiência. Já na quinta-feira, feriado de Corpus Christi, o Cine Drive-In começou a exibir uma série de filmes no estacionamento da ADVB-RS, na avenida Beira-Rio, junto ao principal cartão-postal da Capital, o Guaíba. A programação continua nesta semana, com ingressos à venda no site ocinedrivein.uhuu.com. Já o Shopping Total realizou o Love Weekend Drive-In Experience, com sessões de sexta-feira a domingo (na foto, Cinquenta tons de cinza, exibido no sábado). As projeções ocorreram no estacionamento C, aproveitando o declive natural do terreno para permitir melhor visibilidade aos espectadores. O Interior não ficou de fora da diversão, com iniciativas como o projeto Cine Drive-In, do Sesc-RS, que teve sessões em Bagé e Campo Bom e deve chegar em Farroupilha no dia 26.

A música tradicionalista gaúcha teve um fim de semana de luto. Na sexta-feira, faleceu o cantor e gaiteiro Elio da Rosa Xavier, o

Porca Véia

(foto abaixo), aos 68 anos. O artista, que estava internado no Hospital Regina, em Novo Hamburgo, não resistiu a duas paradas cardíacas. Com insuficiência renal, ele fazia sessões de hemodiálise três vezes por semana. Natural de Lagoa Vermelha, Porca Véia compôs sucessos como De alma serrana e Gaiteiro por demais, e criou o Grupo Musical Cordiona, com o qual animou bailes por todo o Sul do Brasil.

Já o cantor e compositor

Jorge Freitas

morreu no sábado, aos 59 anos. Ele estava internado desde o início do mês no Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta, em decorrência da Covid-19. Nascido em Santo Ângelo, o músico compôs canções como Missioneiro e Um canto a Tiarajú.

Já está disponível nas plataformas digitais o novo single do cantor e compositor gaúcho Madblush.

Isolados

tem como inspiração a pandemia do novo coronavírus. O isolamento social não se reflete apenas na música, mas também no processo de criação do clipe, com produção, edição, maquiagem e figurino do próprio artista, que fez tudo sem sair de casa. Com imagens captadas por Diego Nardi somente com um smartphone, o vídeo utiliza uma colagem de fundos e texturas oriundas da internet, colocando Madblush em vários ambientes usando chroma key. Na tela, muita cor, crítica e um visual camaleônico bem característico do artista, transitando entre o masculino e feminino.