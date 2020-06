Feiras de moda de Porto Alegre se unem para edição on-line neste domingo

Para continuar fomentando o mercado de moda produzido por pequenos empreendedores, as feiras de Porto Alegre passaram a acontecer, durante a pandemia, de forma on-line. A feira Me Gusta e o Brick de Desapegos realizaram, em maio, sua primeira edição através das redes sociais. Neste domingo (14), os dois projetos se unem a BPSPOA, feira de moda plus size, para uma edição conjunta com duração de oito horas nos canais das feiras.

Viviane Lemos, sócia da BPSPOA, conta que a iniciativa partiu da publicitária Natalia Guasso, idealizadora do Brick. "A união e o espírito colaborativo são vitais nesse momento. Mais que nunca, percebemos que os movimentos em conjunto têm uma potência muito elevada. Estou muito feliz porque é inédito, estamos muito animadas para ver como vamos construir isso no momento pós-pandemia, no ambiente fora do virtual", prospecta Viviane.

@brickdedesapegos @bpspoa.feira @feira_megusta A programação tem início às 14h no Instagram do Brick de Desapegos (). Às 15h, no Facebook da BPSPOA (), acontece uma live com Bruna Antunes, do projeto Bordado Empoderado, sobre ressignificação da técnica como meio artístico. Na sequência, às 15h30min, no Instagram da Feira Me Gusta (), o tema da live é moda sustentável, upcycling e lixo zero. A programação encerra às 20h, no Facebook da feira Me Gusta, com show de Daya Moraes.

Ao longo do dia, as atrações artísticas e debates sobre o universo da moda serão intercaladas nas redes das três feiras, com o intuito de que o público de cada projeto possa circular e conhecer as outras iniciativas. "A ideia é pipocar os nosso públicos, misturar as nossas audiências. O objetivo é que público da Me Gusta venha saber o que é gordofobia, que o pessoal do plus size entenda mais sobre moda consciente com os brechós, que o pessoal do Brick de Desapegos vá na Me Gusta e também consuma da moda autoral que tem por lá. Queremos ver essa grande mistura dos públicos e do ambiente virtual também", pontua Viviane.

Confira a programação completa: