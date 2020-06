Seu Jorge e Daniel Jobim em live no Dia dos Namorados

Daniel Jobim, neto de Tom Jobim, e Seu Jorge inauguram, na noite de hoje, o canal oficial do Teatro Bradesco no Youtube, com curadoria da gaúcha Opus Entretenimento. A live da dupla, que esteve em Porto Alegre antes da pandemia, é em homenagem ao Dia dos Namorados e tem início às 19h30min, com duração de mais de duas horas.

O canal que será lançado na noite de hoje é uma nova forma de o mercado de entretenimento se relacionar com o público em tempos de isolamento social. A ideia é ter no meio digital abordagem de diferenciados e abraçar diferentes manifestações artísticas, além de palestras e discussões.

No repertório de estreia do canal, Daniel e Seu Jorge embalam os românticos da noite com as obras de Tom, assim como parcerias com Vinicius de Moraes e tantos outros em obras, incluindo Corcovado, Garota de Ipanema, Luíza e Eu Sei Que Vou Te Amar. Durante a apresentação, Daniel Jobim e Seu Jorge vão alternar momentos nostálgicos, grandes versões e impressões pessoais sobre o poeta.