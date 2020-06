Partenon Literário homenageia poetisa Gerci Godoy, que morreu esta semana

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Sociedade Partenon Literário informou que a poetisa porto-alegrense Gerci Oliveira Godoy faleceu esta semana. Gerci morreu no 8 de junho, na Capital, aos 82 anos, e era sócia do Partenon Literário.

Gerci escreveu o livro de poesias Da boca pra dentro e era uma das mais dedicadas integrantes do grupo, segundo a direção. "Ela era doce, lírica e repleta de bondade, uma perda que vai ser difícil superar principalmente pela contribuição sua para a gestão do Partenon Literário atual e pelos laços de amizade com vários partenonistas", diz a sociedade, em comunicado.

Ela venceu concurso como o Celso Sperança (Cascavel, PR), Brasil dos Reis (Angra dos Reis, RJ), Amigos do livro (Poços de Caldas, MG), Prêmio Lila Ripoll (Porto Alegre, RS), Poemas no ônibus (Porto Alegre, RS), Histórias de Trabalho (Porto Alegre, RS), Prêmio Mario Quintana (Porto Alegre, RS) e Expresso das Letras (Porto Alegre, RS).

A poetisa será homenageada com registro sobre sua trajetória no livro Vozes do Partenon Literário 12, que será lançado em novembro.