Atração para os apaixonados e para as famílias inteiras no Shopping Total

De sexta-feira (12) a domingo (14), a partir das 17h, ocorre o Love Weekend Drive-In Experience no Shopping Total (Cristóvão Colombo, 545), com sessões de filmes, apresentação especial do projeto Enjoy Club Lounge, com os músicos Diego Farias e Jonas Martins, acompanhados pelo DJ Lê Araújo, e experiência gastronômica com tábua de frios e fondue de brigadeiro.

Às 19h30min, o cinema drive-in - projeto que resgata a forma de ver filmes à moda antiga, dentro dos carros - exibirá, respectivamente, os longas Um lugar chamado Notting Hill, Cinquenta tons de cinza e o infantil Sing. Cada sessão recebe cerca de 100 veículos. Também está prevista exposição de carros antigos, se não chover.

A ideia é oferecer um fim de semana diferenciado para todas as idades. Na sexta-feira, haverá uma vivência especialmente para casais, no sábado para jovens e, no domingo, haverá uma experiência para a família toda. A compra de entradas pode ser feita pelo site Ingresse

O Shopping Total reabriu ao público no dia 22 de maio, com os protocolos recomendados pelas autoridades de saúde, além de horário reduzido de atendimento: das 11h às 20h.