Banda gaúcha Fantomaticos lança single 'Seu Chocolate' nesta quinta-feira no YouTube

O processo de lançamento do quarto álbum dos Fantomaticos será diferente dos anteriores. As canções serão lançadas todas como single, individualmente, até o final de 2020. O primeiro deles, Seu chocolate, entrou no canal da banda donesta quinta-feira (11). A faixa instrumental poderá ser ouvida no Spotify, Deezer, iTunes e nas mais diversas plataformas de streaming a partir desta sexta-feira (12).

A banda gaúcha é formada por Augusto Stern (guitarra e vocais), Rodrigo Trujillo (teclado e vocais), Pedro Petracco (bateria e vocais), Guilherme Fialho (guitarra e vocais) e André Krause (baixo e vocais).

A banda vinha desde junho de 2019 e durante os primeiros meses deste ano gravando e finalizando seu quarto álbum de estúdio. O processo foi interrompido durante as primeiras semanas de isolamento social por conta da pandemia. Mesmo a distância, o grupo retomou o processo e está finalizando as 10 canções que compõem o trabalho.

Grande parte do material foi captado em um sítio na Serra, no inverno de 2019. A banda se isolou com os instrumentos e os equipamentos de gravação e deu prioridade a uma sonoridade quente e execuções com todos músicos tocando ao vivo, buscando uma sonoridade bem viva. Depois disso, já de volta a Porto Alegre, restou apenas complementar as gravações e fazer a mixagem do material.

Seu chocolate é um aperitivo desse clima: um tema instrumental que já existe na banda há algum tempo, mas que finalmente encontrou seu momento e álbum ideal. A arte da capa é do fotógrafo e artista Fábio Alt, que já trabalha com os Fantomaticos há bastante tempo e esteve na maioria dos discos e singles. A modelo foi Ágata de Barros, que também é fotógrafa e, no espírito de seguir o isolamento social recomendado, se auto clicou para o trabalho.