Divulgados os indicados ao XIII Prêmio Açorianos de Artes Plásticas

A Secretaria Municipal da Cultura, através da Coordenação de Artes Plásticas, divulgou, em edição extra do Diário Oficial (DOPA) desta quarta-feira (10), os indicados ao XIII Prêmio Açorianos de Artes Plásticas. O júri de seleção foi composto por Luísa Kiefer, Fernanda Albuquerque e Daniel Escobar.

Uma das mais tradicionais premiações do setor, o Troféu Açorianos de Artes Plásticas tem como objetivo valorizar, homenagear e distinguir as importantes produções locais que se destacaram ao longo do ano. A iniciativa busca também ser uma forma de registrar, mapear e fomentar as diversas manifestações e suas contribuições com processos de criação e inovação para Porto Alegre.

No dia 19 de junho, a comissão de premiação irá se reunir para definir a data e o modelo a ser adotado na cerimônia, conforme as normas de distanciamento social.

Lista dos indicados

Artista em início de trajetória

- Camila Proto

- Manoela Furtado

- Verônica Vaz

Artista

- Amélia Brandelli

- Mariza Carpes

- Teresa Poester

Curadoria

- Ana Albani de Carvalho

- Gabriel Cevallos

- Mulheres nos Acervos - Pesquisa Colaborativa: Cristina Barros, Marina Roncatto, Mel Ferrari e Nina Sanmartin

Destaque em exposição individual

- Bruno Borne - Ponto Vernal, de Bruno Borne (Margs)

- Como faremos para desaparecer, de Eduardo Montelli (Ecarta)

- Nosso lugar ao sol, de Rochele Zandavalli (Centro Cultural da Ufrgs)

Exposição coletiva

- Acervo em movimento - Um experimento de curadoria compartilhada entre as equipes do Margs (Margs)

- As coisas que são ditas antes, Ocupação. Residência. Exposição (Casa Baka)

- Faltava-lhe apenas um defeito para ser perfeita, de Ío (Museu do Trabalho)

Destaque em ações de difusão e inovação

- 6º Festival Kino Beat

- Artikin

- Mulheres nos Acervos

Publicação

- Lenir de Miranda: Pintura Périplo, de Icleia Borsa Cattani e Paula Ramos (Editora da Ufrgs)

- Diário de uma boneca, Lia Menna Barreto (FVCB)

- O percurso de um olhar, de Luiz Carlos Felizardo (Departamento de Difusão Cultural/Biblioteca Central da Ufrgs)

Destaque em acervos

- Mulheres nos Acervos - Pesquisa Colaborativa (Cristina Barros, Marina Roncatto, Mel Ferrari e Nina Sanmartin)

- Grupo De Bagé - Os Quatro, Caroline Hädrich e Carolina Bouvie Grippa (Fundação Iberê)

- Ações de Difusão do Acervo da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo (Parceria DDC - Acervo Pbsa, Ufrgs)

Ação de educação

10x15: Momentos de não calar (CAP/Ufrgs)

Ação Educativa (Margs)

Claudia Hamerski, Projeto Curadoria Educativa (Galeria Ecarta)

Instituição

- Casa Baka

- Centro Cultural da Ufrgs

- Margs