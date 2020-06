Filmes e novas séries são atração da telinha nesta quarta-feira

- O Canal Brasil exibe o premiado filme brasileiro A vida invisível, baseado no livro A vida invisível de Eurídice Gusmão, escrito por Martha Batalha. Na história, no Rio de Janeiro de 1950, Eurídice (Carol Duarte) tem 18 anos e sua irmã, Guida (Júlia Stockler), 20. As duas são melhores amigas inseparáveis que moram com os pais em um lar conservador. Ambas têm um sonho: Eurídice o de se tornar uma pianista profissional, e Guida de viver uma grande história de amor. Mas elas acabam sendo separadas pelo pai e forçadas a viver distantes uma da outra. Sozinhas, elas irão lutar para tomar as rédeas dos seus destinos, enquanto nunca desistem de se reencontrar.

- A Sessão da Tarde desta quarta-feira (10) exibe o filme Quando em Roma. Na história, Beth (Kristen Bell) é uma curadora de arte nova-iorquina desiludida com o amor, que viaja pra Roma para o casamento de sua irmã mais nova. Na cidade, pega algumas moedas da Fontana d'Amore, uma fonte dos desejos na qual os apaixonados jogam moedas a espera que um amor surja. As moedas pegas por Beth atraem magicamente uma variedade de pretendentes, como o magnata "rei da salsicha" Al Russo, o mágico de rua Lance, o modelo fotográfico Gale e o pintor Antonio. Entre todos estes pretendentes, está Nick, um rapaz que Beth conheceu na festa de casamento da irmã e por quem acaba se apaixonando de verdade. O filme vai ao ar às 14h55min, na Globo.

- A TV Cultura estreia nesta quarta-feira (10), às 20h45min, o programa Revista do Esporte, apresentado por Vladir Lemos, com a participação do trio de comentaristas formado pelo ex- jogador e campeão do mundo Roberto Rivellino e pelos jornalistas Celso Unzelte e Vitor Birner. A primeira edição dará destaque à conquista da Copa do Mundo de 1970 pela Seleção Brasileira, que neste mês completa 50 anos. O programa faz parte da reformulação do conteúdo jornalístico da emissora e será um informativo esportivo que abrirá espaço para ações educacionais e sociais que envolvam esse universo. Também focará na memória esportiva e receberá convidados para falar de temas atuais, preservando assim outro forte viés do jornalismo da TV Cultura: a análise, o debate.

- O canal A&E exibe a partir desta quarta-feira (10) a série Caçadores de Fantasmas, nova versão da produção homônima de 2004. Um dos membros originais do elenco está de volta: Grant Wilson, que também é produtor executivo da série. Com uma nova equipe, eles investigarão casos e ajudarão pessoas que lidam com fenômenos sobrenaturais inexplicáveis. Grant e seu time, composto de caçadores de fantasmas profissionais, vão buscar a verdade por trás de supostas assombrações e contarão com o apoio de especialistas forenses, arquivos históricos e tecnologias modernas. Entre outras novidades, a nova tecnologia patenteada de caça-fantasmas permitirá que os espectadores vejam um fantasma pela primeira vez na televisão. O programa vai ao ar às 21h10min.

- No Canal Curta!, o mordomo da família Moreira Salles é o tema do documentário Santiago, às 22h30min. Durante 30 anos, Santiago foi mordomo da família. Um dos membros do clã, o premiado diretor João Moreira Salles reconhece seu potencial como personagem e passa a focar suas lentes para dentro de sua própria casa – que hoje se tornou o Instituto Moreira Salles – para contar sua história. O documentário mostra a história de um homem singular e mira na forma como o próprio Moreira Salles o enxergava. A produção começou a ser gravada em 1992 e mostra Santiago já aposentado, vivendo em um pequeno apartamento no bairro do Leblon, colecionando cerca de 30 mil páginas escritas por ele mesmo, sobre famílias nobres e dinastias de diversos lugares do mundo.