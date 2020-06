Confira algumas atrações da tevê nesta terça-feira

No documentário O caso do homem errado, às 18h45min, no Canal Brasil, a diretora Camila de Moraes conta a história de Júlio César de Melo Pinto, 30 anos, morto pela Polícia Militar de Porto Alegre em 14 de maio de 1987. Um assalto em andamento em um supermercado da cidade trouxe uma multidão para o entorno do acontecimento. Duas crianças eram mantidas como reféns quando um confronto com a polícia se iniciou. Enquanto isso, do lado de fora, Júlio César aguardava o desfecho do episódio quando foi acometido por um ataque epilético que o levou ao chão. Em meio à confusão, uma voz sentenciou o homem caído após o fim do roubo. Com a boca sangrando pela queda, o rapaz foi algemado e colocado na viatura sem compreender muito bem o ocorrido. Algumas quadras depois, seu corpo chegou ao Instituto Médico Legal (IML) baleado no abdômen.

O Canal Curta! exibe o documentário Maria Callas – Vida e obra, sobre um dos nomes mais famosos da história da ópera, a soprano Maria Callas, que arrebatou o público com suas performances cheias de carga dramática, aliada a uma bela voz. A produção conta sobre sua vida com materiais de arquivo e entrevistas com importantes nomes das artes que conviveram com a cantora. O filme dá voz a várias personalidades que já não estão mais vivas. Entre os entrevistados, estão o diretor Franco Zeffirelli, o tenor Giuseppe di Stefano, o regente Carlo Maria Giulini, o pianista Robert Sutherland, o agente S. A. Gorlinsky e muitos outros. O programa vai ao ar às 21h.

O Telecine Action exibe às 22h o filme Truque de mestre, no qual Daniel Atlas (Jesse Eisenberg) é o carismático líder do grupo chamado The Four Horsemen. O que poucos sabem é que, enquanto encanta o público com suas mágicas no palco, o grupo também rouba bancos em outro continente e ainda por cima distribui a quantia roubada nas contas dos próprios espectadores. Estes crimes fazem com que o agente do FBI Dylan Hobbs (Mark Ruffalo) esteja determinado a capturá-los de qualquer jeito, ainda mais após o grupo anunciar que em breve fará seu assalto mais audacioso.

A adaptação do programa Café Filosófico, o Café Filosófico Expresso, estreia hoje na TV Cultura, às 23h. O novo formato reúne dois convidados em cenários itinerantes que servem como palco para um diálogo mais curto (mas não menos qualitativo) sobre um tema definido por meio de uma curadoria própria de conteúdo. Aliás, qualidade foi uma preocupação constante na entrega do projeto, diferenciado quanto a forma, conteúdo, cenários e palestrantes que protagonizam reflexões relevantes para o pensamento contemporâneo.

A série Parks and recreation é uma boa opção de programa leves e rápido para assistir nos streamings. Disponível no Globoplay e no Amazon Prime Video, o programa é em formato de um documentário e segue Leslie Knope (Amy Poehler), burocrata do Departamento de Parques, em uma missão que deveria ser simples: ajudar a enfermeira Ann Perkins (Rashida Jones) a transformar uma construção abandonada em um parque comunitário. Mas Leslie encontra dificuldades, como vizinhos mal-humorados, imobiliários corruptos, e o próprio processo burocrático, que tanto defende. Ela contará com a ajuda de Tom Haverford (Aziz Ansari), que se aproveita de sua posição em um cargo público para conseguir favores pessoais. Também será atrapalhada por Ron Swanson (Nick Offerman), um libertário que odeia o governo e assume o perfil de um americano clássico.