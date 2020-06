Filmes e outras indicações na programação da tevê desta segunda-feira

- O filme sucesso da temporada de 2019, ganhador do Oscar de Melhor Filme e Melhor Diretor, Parasita, é exibido nesta segunda-feira (8) no Telecine Premium, às 19h35min. O enredo de Bong Joon Ho que conquistou a crítica e o público conta a história de duas famílias: Os Taek e os Park. Toda a família Kim está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado, mas uma obra do acaso faz com que o jovem filho da família comece a dar aulas de inglês a uma garota de família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custam caro a todos enquanto eles se sentem cada vez mais afogados pela rede de desigualdade e mentira em que eles estão presos.

- O Clube dos Otários retorna para a cidade de Derry em It: Capítulo Dois, no ar às 22h, no HBO2. Vinte e sete anos após o grupo de adolescentes combater o palhaço Pennywise, o monstro volta a matar crianças na cidadee o grupo precisa se reunir novamente para cumprir a promessa feita. Adultos, eles precisam relembrar de pedaços esquecidos de sua própria história e unir forças para realizar um ritual que deve matar o palhaço de uma vez por todas.

- No Canal Brasil, às 21h05min, em Casa de areia, o português Vasco (Ruy Guerra) leva a mulher grávida, Áurea (Fernanda Torres), e a mãe dela, Dona Maria (Fernanda Montenegro), em busca de um sonho: viver nas terras prósperas, recentemente compradas por ele. O sonho se transforma em pesadelo quando, após uma longa e cansativa viagem junto a uma caravana, o trio descobre que as terras estão em um lugar totalmente inóspito, rodeado de areia por todos os lados e sem nenhum indício de civilização por perto. Áurea quer retornar ao lugar de onde vieram, mas Vasco insiste em ficar e constrói uma casa de madeira para que lá possam viver. As duas mulheres precisam fortalecer suas conexões e aprenderem com a convivência após o destino lhes tirar seu principal elo.

- O governador do estado do Ceará, Camilo Santana é o convidado do Roda Viva desta segunda-feira (8). No governo de um estado que tem alcançado bons índices no setor educacional, Camilo Santana enfrenta um choque na área da saúde. A pandemia da Covid-19 atinge o Ceará com a mesma violência registrada nas demais regiões. Diante desse quadro, alerta que o País vive tempos sombrios e acusa o governo federal de manter o foco em discussões políticas, ao invés de se concentrar na crise da saúde. Apresentada pela jornalista Vera Magalhães, a entrevista vai ao ar às 22h, na TV Cultura, no site da emissora, no canal do YouTube e nas redes sociais Twitter, Facebook e LinkedIn.

- Com 30 anos completos desde sua primeira exibição, a novela Tieta já está disponível no Globoplay, plataforma de streaming paga da rede Globo. A trama entra no catálogo como parte do projeto da plataforma de resgatar clássicos da teledramaturgia da Globo a cada duas semanas. Baseado no livro de Jorge Amado, Tieta é uma mulher forte e decidida que, aos 18 anos, é expulsa de sua terra natal, Santana do Agreste, cidade fictícia no Nordeste brasileiro, pelo próprio pai por seu comportamento livre e sem amarras. Depois de mais de 20 anos, ela retorna rica e exuberante, surpreendendo a todos e movimentando o até então pacato lugarejo.