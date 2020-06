Duo de Viola e Acordeon inaugura série de lives do Centro Cultural 25 de Julho

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

www.facebook.com/centrocultural25 . O Centro Cultural 25 de Julho dá início nesta quinta-feira (4), às 20h, ao projeto Sarau do 25 em casa, com apresentação do Duo de Viola e Acordeon, composto por Valdir Verona e Rafael de Boni. O programa será veiculado em

O Duo de Viola e Acordeon foi criado em 2006 e abrange em seu repertório desde o folclore sulino à formação erudita, da música regional brasileira e da MPB ao jazz. Neste projeto do Centro Cultural 25 de Julho, De Boni e Verona manterão o foco na música do Sul do País.

Uma conta bancária disponível na página do evento (confira os dados abaixo) recolherá contribuição espontânea do público. O valor arrecadado será doado pelos artistas para a aquisição de cestas básicas para pessoas do segmento das artes que se encontram vulneráveis na pandemia.

Caixa Federal – 104

Ag. 1591

Conta 291-9

Operação 003