Confira as dicas da programação da telinha nesta quinta-feira

- O Space exibe nesta quinta-feira (4) o suspense O homem nas trevas, às 18h52min. Na trama, Rocky (Jane Levy), Alex (Dilan Minnette) e Money (Daniel Zovatto) são ladrões que ganham dinheiro invadindo casas de pessoas ricas em Detroit. Rocky vive em um lar abusivo com a mãe e o padrasto drogados e sonha em fugir sozinha com a irmã mais nova. Money fica sabendo sobre um veterano de guerra cego que ganhou muito dinheiro pela morte de sua única filha. Pensando ser um alvo fácil, o trio invade a casa isolada do homem em uma vizinhança abandonada. Após se verem presos lá dentro, os jovens invasores têm que lutar por suas vidas ao descobrirem que a vítima não é nada inofensiva.

- Em Onde os fracos não têm vez (indicado a oito categorias do Oscar e vencedor dos prêmios de Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Roteiro Adaptado), o cenário é o Texas na década de 1980. Um traficante de drogas é encontrado no deserto por um caçador Llewelyn Moss (Josh Brolin), que pega uma valise cheia de dinheiro mesmo sabendo que em breve alguém irá procurá-lo devido a isso. Logo Anton Chigurh (Javier Bardem), um assassino psicótico sem senso de humor e piedade, é enviado em seu encalço. Porém, para alcançar Moss, ele precisará passar pelo xerife local, Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones). O filme vai ao ar no canal Paramount Pictures, às 21h20min.

- No filme O profissional, Mathilda (a jovem Nathalie Portman) tem apenas 12 anos de idade mas já conhece o lado obscuro da vida: seu pai abusivo guarda drogas para policiais corruptos e a mãe a negligencia. O vizinho Léon (Jean Reno) gosta de cuidar de plantas, mas é um assassino de aluguel para o gângster Tony. Quando sua família é assassinada por um agente antidrogas desonesto, Mathilda se une a um relutante Léon para aprender o negócio mortal e vingar a morte da família. Ela deseja se tornar uma assassina, para poder vingar a morte do seu irmão de 4 anos. Enquanto ela cuida da casa e ensina o pistoleiro a ler e a escrever, ele lhe ensina o básico de como manejar uma arma. O filme vai ao ar às 22h, no canal TCM.

- O Canal Brasil exibe o premiado filme Aquarius, dirigido por Kleber Mendonça Filho, um dos diretores de Bacurau. Na trama, Clara (Sonia Braga) tem 65 anos, é jornalista aposentada, viúva e mãe de três adultos. Ela mora em um apartamento localizado de frente para o mar em uma zona nobre de Recife, onde criou seus filhos e viveu boa parte de sua vida. Interessada em construir um novo prédio no espaço, os responsáveis por uma construtora conseguiram adquirir quase todos os apartamentos do prédio, menos o dela. Por mais que tenha deixado bem claro que não pretende vendê-lo, Clara sofre todo tipo de assédio e ameaça para que mude de ideia. O filme vai ao ar às 22h.

- A série Community, disponível na Netflix e no Globoplay, é uma produção de comédia que se centra no personagem de Jeff Winger (Joel MacHale), um advogado que voltou à universidade após ter seu diploma considerado inválido pela Ordem dos Advogados do Colorado. O seriado se foca nas experiências de Jeff na fictícia Universidade Comunitária de Greendale, no também fictício subúrbio de Greendale, em Denver, e nas pessoas que ele conhece lá. Ele sente uma paixão óbvia por Britta Perry (Gillian Jacobs), uma aluna tentando colocar sua vida de volta nos trilhos, e recebe perplexas lições de vida de Pierce Hawthorne (Chevy Chase), um idoso magnata dos lenços umedecidos que foi casado sete vezes. Os outros membros do grupo de estudo de espanhol de Jeff são Abed Nadir (Danny Pudi), um estudante de cinema muçulmano, Shirley Bennett (Yvette Nicole Brown), uma mãe recentemente divorciada frequentando a faculdade pela primeira vez, Troy Barnes (Donald Glover), ex-quarterback no ensino médio, e Annie Edison (Alison Brie), uma nerd certinha que tem uma paixão não-correspondida por Troy desde o colegial.

- Com muitos trabalhos importantes em sua trajetória de mais de 25 anos de carreira, Taís Araujo deu uma entrevista emocionante e descontraída no Lady Night que vai ao ar nesta quinta-feira (4). A atriz conversou com Tatá Werneck sobre sua infância no bairro carioca do Méier, além de falar sobre o início no teatro e seus trabalhos na televisão. Além da carreira, Taís e Tatá conversaram sobre a maternidade e a atriz se emocionou ao falar dos filhos. O programa vai ao ar na Globo nas noites de quinta-feira, logo após o Mestre do Sabor.