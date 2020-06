Bienal 12 promove duas lives com artistas esta semana

Dando sequência à série de ações digitais da, o projeto fará duas transmissões ao vivo nesta semana. Nesta quara-feira (3), às 10h, as artistas Zoravia Bettiol e Mitti Mendonça conversam com o presidente e com a diretora da Fundação Bienal do Mercosul, Gilberto Schwartsmann e Maria Berenice Dias, sobre suas vivências e percepções a respeito do evento e da pandemia de Covid-19.

Na quinta (3), às 19h, as artistas convidadas são a pernambucana Ana Lira e a paulista Juliana dos Santos, que, em bate-papo conduzido pela curadora adjunta da mostra, Fabiana Lopes, falarão sobre arte contemporânea e as poéticas em seus trabalhos. As lives podem ser acompanhadas peloda Bienal do Mercosul. Haverá espaço para perguntas do público, que podem ser enviadas com antecedência ou durante as transmissões.