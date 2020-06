'Yonlu' abre série de lives da Lança Filmes

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Baseado na história real de um adolescente jovem e talentoso que tinha uma gigantesca rede de amigos virtuais, mas que também participava de um fórum de potenciais suicidas, o premiado longa

Yonlu, dirigido por Hique Montanari, foi o escolhido para abrir a série de lives Lança conversa, nesta quarta-feira (3), às 19h30min. O bate-papo terá participação do ator Thalles Cabral, que faz o papel do protagonista, e do jornalista Silvio Essinger.