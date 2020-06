Suspense brasileiro e outros destaques da tevê nesta quarta-feira

- No filme brasileiro O escaravelho do diabo, inspirado no livro homônimo da Coleção Vaga-lume, a pequena cidade de Vale das Flores se torna o palco de uma série de assassinatos. As vítimas têm dois traços em comum: são ruivas e, antes de morrer, receberam um escaravelho. A primeira delas é Hugo "Foguinho" que é encontrado morto com uma antiga espada encravada no peito. Logo, aparece outra vítima que também recebeu um escaravelho antes de morrer. O delegado Pimentel (Marcos Caruso) e o garoto Alberto Maltese (Thiago Rossetti) começam uma busca por este assassino em série. O elenco tem ainda Jonas Bloch como Padre Paulo Alfonso, Lourenço Mutarelli como o jardineiro, Augusto Madeira como Almeida e Celso Frateschi como Jairo Saturnino. A produção vai ao ar às 18h58min no Space.

- O Canal Curta! exibe um episódio da série Geografia da arte sobre o estilista Yves Saint Laurent, ícone e importante estilista internacional nos anos 1970, quando se apaixonou pelo Marrocos. Desde então, ele e seu companheiro, Pierre Bergé, mantiveram casas em Marrakech, desenvolvendo uma forte relação com a cultura local. Um retrato sobre o amor do estilista pelo paraíso marroquino, onde ele mantinha o mágico Jardin Majorelle, sua casa preferida e onde suas cinzas foram espalhadas após sua morte, em 2008. A história é contada pelo próprio Bergé, em sua casa, Villa Oasis. Saint Laurent disse ter “descoberto as cores” apenas quando passou a frequentar o Marrocos, que acabou inspirando várias de suas coleções, em um caso de amor que durou até a morte do estilista, em 2008. O episódio vai ao ar às 15h desta quarta-feira (3).

- O Canal Brasil estreia nesta semana em sua programação o documentário Como somos, em celebração ao mês de Orgulho LGBT+. Com direção de Rafael Botta, o longa retrata o cotidiano de gays, lésbicas, trans e travestis a partir da década 1980, assim como a escalada de violência, considerada homofobia. A história traça uma cronologia pelas conquistas da população LGBT+, além de campanhas de conscientização contra a Aids, inclusão do nome social e as Paradas da Diversidade em diversas cidades. O filme vai ao ar às 17h.

- Com transmissão ao vivo, o Saia Justa desta quarta-feira (3) recebe virtualmente a apresentadora Maisa - que acaba de completar 18 anos - para debater temas como formas de cultivar a paciência e de manter as tradições de datas marcantes em meio ao isolamento social. As “Saias” ainda conversam com a bailarina brasileira Ingrid Silva, que atualmente mora nos Estados Unidos e vem acompanhando os protestos contra racismo de perto por lá. Ainda no programa, elas comentam sobre como conter os impulsos e dar tempo ao tempo podem ser aprendizados fundamentais para atravessar esta fase de tantas transformações. Juntas, refletem se a paciência pode ser virtude aprendida e se existem truques para desenvolver essa capacidade de suportar situações complicadas sem perder a calma. Jout Jout estreia seu quadro nesta temporada e entra por vídeo para enriquecer a conversa. Com Astrid Fontenelle diretamente do estúdio e suas companheiras Mônica Martelli, Pitty e Gaby Amarantos do sofá de suas casas, o programa vai ao ar às 21h30min, no GNT. Antes, às 21h10, elas entram ao vivo no Instagram do GNT para iniciar a conversa com o público.

- O Telecine Cult exibe nesta quarta-feira (3), às 22h, o clássico dirigido pelo sueco Ingmar Bergman, Quando duas mulheres pecam. Na trama, a famosa atriz teatral Elisabeth Vogler (Liv Ullmann) sofre uma crise emocional e para de falar. Uma enfermeira, Alma (Bibi Andersson) é designada a cuidar dela em uma casa reclusa, perto da praia, onde as duas permanecem sozinhas. Para quebrar o silêncio, a enfermeira começa a falar incessantemente, narrando diversos episódios relevantes de sua vida e sobre uma excitante experiência sexual que teve numa praia, com desconhecidos, e a consequência desagradável disso. Mas, quando descobre que a atriz usa seus depoimentos como fonte de análise, a cumplicidade entre as duas se transforma em embate.

- A atração do Cinema Especial da Globo desta quarta-feira (3) é Em ritmo de fuga. No enredo do longa, o jovem Baby (Ansel Elgort) tem uma mania curiosa: precisa ouvir músicas o tempo todo para silenciar o zumbido que perturba seus ouvidos desde um acidente na infância. Excelente motorista, ele trabalha secretamente como o piloto de fuga oficial dos assaltos de Doc (Kevin Spacey), após o mesmo tê-lo salvo e mantido sua segurança. Porém, após se apaixonar pela garçonete Debora (Lily James), ele não vê a hora de deixar o cargo. Se desfazer de suas conexões com o crime será mais difíceis do que ele imagina, além de precisar de outras habilidades além de seu talento na direção. O filme vai ao ar a partir das 22h40min.