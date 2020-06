História, documentários e dramas familiares na programação da telinha

- A partir desta terça-feira (2), às 22h, o Film & Arts estreia a minissérie Victor Hugo, que mostra a história por trás da famosa obra clássica do escritor, Les Misérables, em um contexto complexo da França. No ano de 1848, Paris está sob cerco e Victor Hugo fica entre sua família, suas amantes e a política. Embora seja um monarquista, ele apoia a República e Napoleão Bonaparte, que em breve se tornará um presidente convencido de que iniciará reformas sociais. Mas quando o novo governo é formado e Hugo não é nomeado para um cargo, ele se dá conta de que foi usado. Furioso com a decepção, ele e os filhos lançam um jornal para dar voz às pessoas. Quando Napoleão toma o poder e seus filhos são presos por insurreição, o autor insiste que a esposa e a filha deixem Paris, onde ele permanece se dedicando de todo o coração para a resistência. Denunciando abertamente a repressão, ele é declarado inimigo do Estado e deve enfrentar o exílio. Mais cedo, às 20h, o canal exibe o documentário David Bowie: The Last Five Years, obra que foca nos dois últimos discos (The Next Day e Blackstar) lançados pelo artista, que morreu em janeiro de 2016. A produção traz imagens de bastidores inéditas.

- A Sessão da tarde exibe nesta terça-feira (2) o filme Ensinando a viver, na Globo, a partir das 14h58min. Na história, David (John Cusack) foi uma criança excluída que cresceu sonhando com o dia em que os ETs viriam levá-lo para o espaço. Sua imaginação o transformou em um escritor de sucesso. Adulto, dois anos após perder sua noiva, ele decide adotar Dennis (Bobby Coleman), um menino órfão que acredita ser um marciano em missão de exploração na Terra. Liz (Joan Cusack) tenta dissuadir David da ideia alertando para os perigos da paternidade, mas ele está decidido e adota o garoto. A partir de então passa a contar com ajuda da amiga Harlee (Amanda Peet), já que se vê completamente perdido.

- No documentário Ser Tão Velho Cerrado, os moradores da Chapada dos Veadeiros, preocupados com o fim do Cerrado em Goiás, procuram novas formas de desenvolver a região sem agredir o meio ambiente em que vivem. O desafio, agora, é conciliar os interesses relacionados ao manejo da Área de Proteção Ambiental do Pouso Alto. Para isso, a comunidade científica, grandes proprietários de terra e defensores do meio ambiente iniciam um diálogo delicado, mas necessário. A produção, com direção de André D’Elia, vai ao ar no Canal Brasil, às 18h30min.

- O programa #Provoca em Casa desta terça-feira (2), na TV Cultura, às 22h15min, traz como convidada a atriz e escritora Denise Fraga, conhecida por sua participação em produções nacionais icônicas, como O Auto da Compadecida e Retrato falado. Na entrevista, Denise comenta sobre a atuação de Regina Duarte no governo Bolsonaro, sobre o impacto da pandemia na vida dos profissionais de cultura e, também, de sua rotina em casa ao lado da família. Apresentado por Marcelo Tas, vai ao ar também no canal oficial do programa no YouTube.

- No filme O lado bom da vida, indicado a oito categorias do Oscar 2013 (com Jeniffer Lawrence vencendo em Melhor Atriz Coadjuvante), Pat (Bradley Cooper) é um ex-professor que acabou de sair de uma clínica de reabilitação por comportamento agressivo. Ele retorna para a casa de seus pais após perder o emprego, o casamento e sua casa. Decidido a reconstruir sua vida, ele acredita ser possível passar por cima de todos os problemas do passado recente e até reconquistar a ex-esposa. Embora seu temperamento ainda inspire cuidados, um casal amigo o convida para jantar e nesta noite ele conhece Tiffany (Jennifer Lawrence), uma mulher também problemática que poderá provocar mudanças significativas em seus planos futuros. O filme vai ao ar às 22h02min no Cinemax.

- A premiada série This is Us está disponível na plataforma Amazon Prime. O show segue os irmãos Kate, Kevin e Randall, enquanto suas vidas se entrelaçam. Kate e Kevin eram originalmente parte de uma gravidez de trigêmeos. O irmão biológico da dupla morreu no parto. Seus pais, Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore), com a intenção de levar três bebês para casa, decidem adotar outro recém-nascido: Randall, um bebê negro nascido no mesmo dia, que foi levado para o mesmo hospital depois que seu pai biológico o abandonou em um corpo de bombeiros. Anos depois, Kevin (Justin Hartley) é um belo ator de televisão que está cansado de fazer papéis superficiais, Kate (Chrissy Metz) é uma mulher obesa que vive uma eterna luta para perder peso. Randall (Sterling K. Brown) reencontra seu pai biológico. As histórias dos três irmãos e as passagens do tempo relacionam os traumas passados por casa um com os problemas da vida adulta que hoje enfrentam.