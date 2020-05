Trilhas de musicais infantis têm lançamento nas plataformas digitais

Dois musicais infantis da Cia. Teatro di Stravaganza que marcaram gerações estão fazendo aniversário em 2020. Para celebrar os 30 anos de Por um punhado de jujubas (e 20 anos do lançamento do CD com sua trilha original) e ainda os 10 anos do espetáculo e do CD de Ópera monstra, o compositor Ricardo Severo está relançando o material em formato digital.

As trilhas sonoras, com 12 canções originais cada, estarão disponíveis nas principais plataformas de música a partir deste sábado (30).

Em Por um punhado de jujubas, temos o inusitado encontro de duas princesas, uma bruxa, seu ajudante e um detetive particular. Com uma linguagem que mistura histórias em quadrinhos e conto-de-fadas de uma maneira totalmente nonsense, a Cia. Teatro di Stravaganza criou um espetáculo que se tornou o maior sucesso do teatro infantil no Rio Grande do Sul em todos os tempos. Desde sua estreia, em maio de 1990, até hoje, o espetáculo ganhou mais de 30 prêmios e teve inúmeras temporadas.

Ricardo Severo foi convidado pela Cia. Stravaganza para criar algumas canções, e acabou por transformar a peça em um grande musical “de bolso”. Só a trilha musical ganhou três prêmios, e várias indicações. Quando o espetáculo fez 10 anos, a Cia. estreou uma nova temporada e foi lançado um CD com as canções originais, produzido por Severo. Um álbum musical feito para crianças de todas as idades.

No musical Ópera monstra, a condessa-vampira Valéria Dracul, para salvar o castelo de sua família, terá que aceitar um casamento com o detestável Dom Skelector, uma múmia em avançado estado de decomposição, que vem visitá-la acompanhado de uma criatura, o jovem Franky. Mas a preceptora licantropa de Valéria, Mama Lupina, guarda um terrível segredo que pode destruir a tudo e a todos.

A Cia. Teatro di Stravaganza retomou a parceria de sucesso com Ricardo Severo, autor de outras trilhas da Companhia, convidando-o também para também escrever o libreto desse espetáculo, além de criar as canções e a trilha sonora original. O texto usa linguagem do melodrama adaptado para o público infanto-juvenil, criando uma brincadeira de sentir medo para propor um animado jogo cênico. Utilizando como referência musical o rock indie, as canções divertem usando o terror que assusta crianças de todas as idades em ritmos alegres e arranjos pulsantes.