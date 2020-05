Documentário 'Rock Brasília' e outras indicações para esta segunda-feira

No filme Os agentes do destino, David Norris (Matt Damon) é um jovem político com uma carreira promissora, mas um escândalo dias antes das eleições atrapalha sua corrida ao Senado. Tão logo perde a disputa pela vaga ele conhece Elise (Emily Blunt), bailarina por quem se apaixona. Contudo, homens com estranhos poderes de interferir no futuro aparecem em seu destino e começam a pressioná-lo para que não dê continuidade a este romance, porque isso poderá atrapalhar o futuro de ambos e o planejamento do grupo. Sem saber ao certo quem são essas pessoas, a única certeza que David possui é que precisará reunir forças para enfrentá-los e encarar o que o destino lhe reserva. A produção vai ao ar às 20h no Studio Universal.

O canal Curta! exibe às 22h o documentário Rock Brasília – Era de ouro, dirigido por Vladimir Carvalho e que traça a história das bandas de rock da capital do Brasil. Nesta terceira parte de uma trilogia sobre a formação histórica, política e cultural de Brasília, o cineasta investiga as origens das grandes bandas de rock que tomaram de assalto o cenário musical a partir de 1980, de Legião a Capital Inicial, Plebe Rude e muitas outras. Uma história feita de depoimentos reveladores dos grandes protagonistas do período, como Renato Russo, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá, Dinho Ouro Preto, além dos artistas que se aproximaram dessa turma, como os músicos do Paralamas do Sucesso e Caetano Veloso.

O Roda Viva de hoje entrevista o músico e escritor Lobão. Com uma carreira iniciada ainda na adolescência, ele participou de bandas como Vímana, passou pelo cinema, criou e apresentou programas de TV e lançou livros. Entre eles, o Manifesto do Nada na Terra do Nunca, no qual dispara torpedos contra políticos, músicos e intelectuais. Também publicou Em busca do rigor e da misericórdia – Reflexões de um ermitão urbano e o Guia politicamente incorreto dos anos 80 pelo rock. E acaba de lançar 60 anos a mil, a segunda parte de sua explosiva autobiografia, 50 anos a mil. Apresentado por Vera Magalhães, o programa será exibido ao vivo, a partir das 22h, na TV Cultura, no site da emissora, além de Twitter, Facebook e YouTube.

No filme Plano de fuga, Mel Gibson é um criminoso capturado na fronteira dos Estados Unidos com o México após assaltar um banco. Dois policiais corruptos matam seu comparsa, tomam o dinheiro do roubo e o enviam para uma prisão mexicana. O local é lotado e perigoso, além de ser controlado por traficantes da região. Conhecido apenas como El Gringo, ele passa a adquirir a confiança dos líderes da prisão e conta com a ajuda de um menino de dez anos, Kevin Hernandez (Kevin Balmore) para sobreviver e planejar sua fuga. No canal A&E, às 22h40min,

Inspirada na coluna homônima do New York Times, a série Modern love está disponível no Amazon Prime Video. A trama da breve temporada navega por oito histórias românticas distintas, costuradas em episódios de aproximadamente 30 minutos cada. Os capítulos desenvolvem cenários comuns nas relações atuais e abordam temas como a saúde mental, a adoção por casais homoafetivos e relacionamento no final da vida. Destaque para a atuação dos atores, diferentes em cada episódio, que dão singularidade e originalidade a casa história.