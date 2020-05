Quinta edição do projeto 'Ospa Live' tem repertório barroco e popular

YouTube A quinta edição do Ospa Live, que ocorre neste sábado (30), às 17h, destaca peças do período barroco e um repertório popular, característico do século XX, marcado pela presença do violão. Em transmissão ao vivo pelo canal da orquestra no, Érico Marques (oboé), instrumentista da Ospa, e o músico convidado Thiago Colombo (violão) vão executar obras de Heitor Villa-Lobos, Marin Marais, Manuel de Falla, Astor Piazzolla e do próprio Colombo.

Ospa Live é um projeto que busca conciliar isolamento social com cultura durante a pandemia do novo coronavírus. Aos sábados, às 17h, são realizados recitais, com número reduzido de músicos, diretamente da Sala Sinfônica, na Casa da Ospa. As exibições são transmitidas ao vivo, através do canal do YouTube da orquestra, sem a presença física do público. Com direção artística de Evandro Matté, os eventos seguem criteriosamente todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 adotadas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.