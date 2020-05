Com músico paulista, artistas gaúchas lançam single na rede nesta sexta-feira

Um beat criado pelo músico paulista Victor Fão (produtor e trombonista) foi o toque inicial para as gaúchas Miri Brock (cantora e produtora cultural) e Martina Fröhlich (artista cênica e musical) criarem a letra e melodia de PeriGoza, primeira composição do trio intitulado Gliti, que lança, através do selo paulista Terra Fértil, a canção nas plataformas de streaming nesta sexta-feira (29).

Com o objetivo inicial de apenas exercitar a criatividade e entreter, Fão, Miri e Martina resolveram lançar o videoclipe da música, que foi produzido a distância e de casa, respeitando as regras de distanciamento social. Porém, com o excelente retorno do público (mais de 8 mil visualizações, somando IGTV e YouTube), os artistas perceberam o quanto o tema escolhido precisava e merecia ser discutido: a masturbação feminina.

PeriGoza traz uma pegada sensual e debochada, atraente e divertida. O single é dançante e mistura ritmos como reggaeton, funk, cumbia e technobrega. Fala de um assunto tabu de maneira leve e despretensiosa, sem buscar a desconstrução de ninguém. Poderia ser um papo entre amigas, mas se torna um eco de empoderamento quando amplia a discussão para além da roda de intimidade.

A produção ainda desmistifica os standards de comportamento feminino arraigados na sociedade. Enquanto se aceita normalmente a fala masculina sobre o tema, a feminina é abafada. Em tempos de clausura, torna-se um respiro de liberdade.

YouTube Instagram Os retornos positivos da música e do clipe estão inspirando o trio a seguirem desenvolvendo outras composições e criações. Os artistas seguem em isolamento social, criando a distância – já foram disponibilizados alguns vídeos de making of do clipe e em breve novos conteúdos também serão lançados no canal do Gliti no. Outras novidades também podem ser acompanhadas pelodo grupo.

A cantora Miri Brock atua no projeto Circuito Orelhas em Porto Alegre, além de integrar a banda Louis e se dedicar à composição e gravação de seu primeiro EP solo, produzido por Marcelo Fruet. Já Martina Fröhlich atua no teatro, cinema, grupos musicais e Carnaval. É membra fundadora do Grupo Cerco de Teatro e do coletivo carnavalesco Bloco da Laje, da Capital. Victor Fão estudou trombone na Fundação das Artes de São Caetano do Sul (SP) e atua no cenário musical tocando nas bandas Nomade Orquestra, Samuca e a Selva, Buena Onda Reggae Club e Antropocósmico.