Maratonas, shows e filme entre as sugestões da telinha no fim de semana

- No domingo (31), às 19h35min e às 23h50min, no Sony, o simbologista Robert Landgon (Tom Hanks) é chamado novamente para desvendar um mistério em Anjos e demônios. Depois de um bizarro homicídio na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, na Suíça, Langdon é chamado para investigar um desaparecimento meticulosamente planejado de uma substância perigosa conhecida como antimatéria. Para além disso, um emblema Illuminati queimado sobre o cientista morto reaviva a hipótese dessa sociedade secreta ainda existir, lançando o professor em uma procura às respostas das questões levantadas pelos recentes acontecimentos. A história é desenrolada durante o Conclave, diante de uma Roma que acompanha de perto a eleição papal e os misteriosos assassinatos de cardeais.

- A série Fronteiras fluidas se encerra nesta sexta-feira (29) com o episódio Vencendo o gigante, com uma visita às margens do Rio Doce, cenário da maior tragédia ambiental do Brasil. O cenário se contrapõe às ricas paisagens exibidas no início da série, na terra Yanomami, onde homem e natureza convivem em harmonia. A equipe encontra os Krenak e acompanhamos seu ritual de luto pela morte do rio, berço dessa etnia. Mitos sobre a queda do céu e a destruição do mundo costuram o episódio, que é conduzido por Ailton Krenak, uma das mais importantes lideranças indígenas de todos os tempos. O programa vai ao ar na faixa Sexta da sociedade, às 20h, no Canal Curta!.

- Na sexta-feira (29), a atração musical do Multishow é Daniela Mercury, que faz uma live diretamente de sua casa, com transmissão pelo canal a partir das 20h. Considerada um dos ícones da música brasileira, a cantora cantará sucessos dos seus mais de 20 anos de carreira. Por meio do seu perfil no Instagram, Daniela ainda divulgou a live e aproveitou para pedir a ajuda dos fãs para escolher as músicas que farão parte do setlist do show online. A live também vai arrecadar doações para o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) – do qual Daniela é embaixadora há 25 anos – e para o Instituto Nice, que dá suporte profissional e emocional para pessoas transexuais.

- Os africanos escravizados retornados do Brasil e a guardiã nacional do Jongo, Tia Maria da Grota, são tema do 5º episódio da série Sankofa – A África que te habita, nesta sexta-feira (29), às 20h30min, no canal de TV por assinatura Prime Box Brazil. Gana, primeiro país africano liberto da colonização europeia, é o destino deste capítulo. O programa documenta registro inédito de Tia Maria da Grota, uma das fundadoras da Escola de Samba Império Serrano, falecida aos 98 anos em 2019.

- O canal Lifetime exibe na sexta-feira (29) uma maratona da série O píer, dos mesmos criadores de La Casa de Papel. A trama conta a história de um triângulo amoroso entre um homem e duas mulheres aparentemente muito diferentes. Na trama, Alejandra (Verónica Sánchez), além de receber a notícia do suicídio de seu marido Oscar (Álvaro Morte), descobriu que ele levava uma vida dupla, com uma filha e outra mulher, Veronica (Irene Arcos). Ela então se fez passar por uma desconhecida para investigar a vida de Veronica em busca de respostas, o que a levou pelo mesmo caminho trilhado por Oscar. A sequência apresenta os oito episódios da primeira temporada, a partir das 17h45min.

- No sábado (30), a maratona é no HBO Signature, que exibe os 10 episódios da série indicada no Globo de Ouro e Prêmios Emmy Objetos cortantes. A produção é uma adaptação do livro homônimo de Gillian Flynn, autora de Garota exemplar. Na história, A repórter Camille Preaker (Amy Adams) retorna à sua cidade natal para cobrir os assassinatos de duas meninas pré-adolescentes. Ela se hospeda na casa de sua mãe, que não esconde a insatisfação em ver a filha, e tenta a manter afastada de Amma (Eliza Scalen), a filha mais nova de seu segundo casamento. Camille precisa conseguir executar seu trabalho ao mesmo tempo que a cidade se sente ameaçada por seu retorno e enquanto tenta resolver um enigma psicológico de seu passado. Os episódios serão exibidos entre 13h e 20h55min.

- A TV Brasil celebra no sábado (30) os 90 anos de Tony Tornado, Lenda viva da soul music, que esteve de aniversário na última terça-feira, com show um exclusivo. O canal exibe o espetáculo Soul e emoção, onde Tornado solta sua potente voz marcante em sucessos do gênero. O repertório com BR-3 e Podes crer amizade embala a edição do programa Todas as bossas que abre a faixa Shows mais Brasil. O programa vai ao ar às 22h30min. Tony Tornado esbanja vitalidade ao cantar clássicos de outros ídolos do estilo. Ele recorda obras de astros como o norte-americano James Brown e seu grande amigo Tim Maia, que é lembrado em um medley com alguns de suas principais músicas.

- A Band passa a exibir neste sábado (30), às 23h, a série Law & Order: Investigação Especial. A atração segue os passos do detetive Elliot Stabler (Christopher Meloni), um veterano da Unidade de Vítimas Especiais do Departamento de Polícia de Nova York que já viu de tudo, e sua parceira Olivia Benson (Mariska Hargitay). A dupla investiga os crimes sexuais que são considerados hediondos no sistema de justiça criminal dos Estados Unidos. A trama aborda desde crimes passionais e de violência doméstica até casos que revelam psicopatias. No primeiro episódio, um casal chama os detetives Benson e Stabler para a cena do crime quando sua filha adotiva de 10 anos desaparece. Percebe-se, então, que ela fugiu para encontrar um homem que conheceu na internet.

- O canal Arte1 transmite neste domingo (31), às 18h, apresentação exclusiva com a cantora e compositora Zélia Duncan. Em casa com seu violão e cumprindo as recomendações de isolamento social, Zélia toca canções de seu repertório afetivo e de seu abrangente universo musical nesta live. O lado bom da solidão – Em casa é a continuação de um projeto intimista da cantora. Agora, na versão “em casa”, Zélia Duncan faz uma apresentação que ganha nova camada pela reclusão com o enfrentamento ao novo coronavírus. Os amantes da música podem assistir à live pelo canal da televisão e do seu YouTube, além das redes sociais da cantora e compositora.