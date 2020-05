Pavão Negro lança EP 'Vulnerable' nas plataformas digitais

Pavão Negro O artista, produtor musical e multi-instrumentista gaúchocompõe e grava os sons que produz de forma independente. Seu primeiro EP, Vulnerable, foi lançado nas plataformas digitais nesta quarta-feira (27).

O álbum tem seis músicas (como a faixa Maybe), sendo cinco autorais e uma versão, que tentam trazer ao público a sua faceta mais crua, falando sobre juventude, amores e as dificuldades de ser um artista independente. As músicas têm melodias marcantes e uma forte presença do piano, instrumento principal do artista.

Em outubro de 2019, lançou o primeiro clipe deste trabalho, Never alone, que entrou na programação do Canal BIS, Music Box Brazil e também passou no TVZ Experimente do Multishow.