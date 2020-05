Prana Filmes disponibiliza longas-metragens e oficinas gratuitas de audiovisual

Quem gosta de cinema - não apenas ver, mas também fazer - tem uma boa oportunidade de aprender com a programação que a produtora Prana Filmes vai disponibilizar on-line, de forma gratuita, a partir deste domingo (24). Serão quatro filmes, com duas sessões comentadas, mais quatro oficinas.

A primeira atração é o longa norte-americano Entre facas e segredos, que ficará disponível até 30 de maio. Mais adiante, é a vez de mais duas produções dos EUA, Ford vs. Ferrari e Cadê você, Bernardette? (com sessão comentada pelo jornalista Roger Lerina em 13 de junho), e do húngaro Um dia (com sessão comentada pelo psicanalista Christian Dunker no dia 20).

As oficinas são de roteiro cinematográfico para iniciantes, com a roteirista e diretora Iuli Gerbase; de utilização do celular como câmera, com o diretor Gustavo Spolidoro e o realizador audiovisual Lucas Heitor Beal Sant'anna; de atuação, com os diretores Filipe Matzembacher e Marcio Reolon; e de desenvolvimento de podcast, com o publicitário Rodrigo Zottis e o realizador audiovisual Alexander Desmouceaux.