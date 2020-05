Espaços culturais de Porto Alegre terão retomada gradual

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Prefeitura de Porto Alegre planeja a retomada gradual de parte de seus equipamentos culturais após a liberação na terça-feira (19), do funcionamento controlado de comércio e serviços durante a pandemia de coronavírus. Com o decreto nº 20.583 assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, que permite a reabertura de museus e bibliotecas, a Secretaria Municipal da Cultura (SMC) prepara o retorno do Museu Joaquim Felizardo, pinacotecas Ruben Berta e Aldo Locatelli, Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães, Arquivo Moysés Vellinho e Centro de Documentação e Memória da Cinemateca Capitólio.

O secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, reforça que os servidores da prefeitura estão comprometidos em garantir o respeito às normas de saúde. “Estamos retomando nossas atividades, obedecendo todos os protocolos determinados para a segurança da população, tanto do público, quanto dos servidores”, ressalta. O retorno das atividades será feito gradativamente entre 25 e 29 de maio. A partir desta quinta, 21, as equipes atuarão na higienização e adaptação aos novos protocolos.

Quais as regras?

De agora em diante, todos os usuários dos serviços oferecidos pela SMC deverão agendar previamente as visitas. O uso de máscara será obrigatório. Será disponibilizado álcool gel para higienização das mãos. O distanciamento mínimo de dois metros também deverá ser respeitado e a lotação de cada equipamento não deverá exceder 50% da capacidade máxima prevista no alvará de funcionamento e no Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI). A higienização e descontaminação dos ambientes será feita regularmente.

Confira os horários e informações:

Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo

- Exposições e jardim abertos de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h;

- O acesso às exposições está limitado à lotação máxima de duas pessoas por sala;

- Atendimento a pesquisadores do acervo fotográfico mediante agendamento, pelo telefone (51) 3289 8276 ou pelo email karina.santos@portoalegre.rs.gov.br;

- Agendamento de pesquisa para os demais acervos pelo email museu@smc.prefpoa.com.br;

- O agendamento de grupos segue suspenso.

Arquivo Histórico Municipal Moysés Vellinho

- Atendimento presencial mediante agendamento com limitação de uma pessoa por turno, das 9h às 11h e das 13h às 15h;

- Entre 11h e 13h será realizada higienização da sala de pesquisa;

- Pesquisador deverá trazer seus Equipamentos de Proteção Individual (luvas e máscara);

- Informações e agendamentos pelo telefone (51) 3289.8282 ou 3289.8278 ou pelo email arquivohistorico@smc.prefpoa.com.br.

Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães

- Atendimento presencial mediante agendamento para empréstimos e devoluções, limitação de uma pessoa por vez, das 9h às 15h;

- Consulta local e acesso ao acervo seguem suspensos;

- Informações e agendamentos pelo e-mail bibliot@portoalegre.rs.gov.br.

Centro de Documentação e Memória (CDM) - Cinemateca Capitólio

- Atendimento presencial mediante agendamento, com limitação de uma pessoa por hora, das 9h às 15h;

- Pesquisador deverá trazer seus Equipamentos de Proteção Individual (luvas e máscara);

- Informações e agendamentos pelo telefone (51)3289 7464 ou 3289 7469 e através do e-mail pesquisacapitolio@gmail.com.

Pinacoteca Ruben Berta

- Atendimento a visitantes e pesquisadores ao acervo e exposições mediante agendamento, no telefone (51) 3289 8292 ou no email acervo@portoalegre.rs.gov.br;

- Horário: terças, quintas e sextas-feiras, das 13h às 17h;

- O agendamento de grupos segue suspenso.

Pinacoteca Aldo Locatelli

- Atendimento a visitantes e pesquisadores ao acervo e exposições, mediante agendamento, pelo telefone (51) 3289 3735 ou pelo email acervo@portoalegre.rs.gov.br;

- Horário: segunda a sexta-feira das 13h às 17h;

- O agendamento de grupos segue suspenso.