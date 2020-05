Confira a seleção de lives, filmes e atrações na TV de sexta a domingo

Em tributo à atriz e cantora Angela Maria, que teria feito aniversário em 13 de maio, o programa Todas as Bossas da TV Brasil homenageia a artista com uma de suas últimas apresentações na telinha, às 23h desta sexta-feira. A diva gravou o show exclusivo no estúdio da emissora pública, na Lapa, no Rio de Janeiro, em abril de 2018, cinco meses antes de falecer. O especial foi transmitido há dois anos para comemorar os 89 anos da Rainha do Rádio, sendo 70 deles de carreira artística. Na performance, ela canta sucessos de seus últimos trabalhos, Angela Maria e as canções de Roberto & Erasmo (2017) e Angela à vontade em voz e violão (2015), projeto que gravou acompanhada do violonista Ronaldo Rayol, que também participa desse especial do canal.

O cantor Gusttavo Lima fará uma apresentação em sua casa nessa sexta-feira, a partir das 21h, que será transmitida pela Band. O cantor promete um show de longa duração e com grandes sucessos da carreira e clássicos da música sertaneja. O espetáculo se chamará Embaixador in casa.

No Conversas na Crise – Depois do Futuro desta sexta-feira, na TV Cultura, o jornalista Paulo Markun conversa remotamente com o vice-presidente nacional do PDT, Ciro Gomes. No evento virtual, uma parceria entre a TV Cultura e o Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, Ciro falará sobre a política pós-pandemia – a partir das 16h, no Facebook e no canal oficial da TV Cultura no YouTube. Ciro e Markun irão discutir o distanciamento entre partidos, parlamentares e a sociedade, o futuro das próximas eleições e o dos poderes Legislativo e Judiciário.

A magia de um dos contos de fadas mais clássicos chega na tarde de sábado na Globo: a partir das 13h56min, com o filme Cinderela. A história acompanha a jovem Ella (Lily James), cujo pai comerciante se casa novamente depois de ficar viúvo de sua mãe. Ansiosa para apoiá-lo, ela recebe bem a madrasta (Cate Blanchett) e suas filhas, Anastasia e Drisella na nova casa. No entanto, quando seu pai morre subitamente, ela se vê à mercê de uma família cruel e invejosa. Trabalhando como empregada e agora chamada de Cinderela, a jovem começa a perder a esperança, mas com a ajuda de seus amigos e uma fada madrinha, seu destino está prestes a mudar.

O canal Film & Arts exibe no sábado, às 23h, o drama O jardineiro fiel, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles e que rendeu um Oscar e um Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante para Rachel Weisz em 2006. A trama narra a história do reservado diplomata britânico Justin Quayle (Ralph Fiennes), que se muda para o Quênia com sua jovem esposa Tessa (Rachel), uma ativista pela justiça e igualdade social. Porém, as aventuras do casal têm um fim inesperado quando Tessa é encontrada morta em uma área deserta do Quênia, e o principal suspeito do crime é seu sócio e amigo, Dr. Arnold Bluhm (Hubert Koundé) que se encontra foragido. Vivendo a dor do luto e perplexo pela perda da esposa, Quayle decide ir atrás do assassino por conta própria.

No domingo o cantor Projota fará um show para o público de casa, com transmissão ao vivo pelo Multishow e pelo canal da emissora no YouTube. O rapper e compositor apresentará a live Festa em casa com Projota, das 20h às 21h30min, diretamente de sua casa, em São Paulo. Na ocasião, cantará sucessos como Ela só quer paz e Linda, além de novas canções, como o single Ombrim, do álbum Tempestade numa gota d’água, lançado recentemente.

O Telecine Touch exibe no domingo, às 22h, o filme Christopher Robin – Um reencontro inesquecível, inspirado nos personagens e no universo do Ursinho Pooh e seus amigos. Neste live action, Christopher (Ewan McGregor), agora um adulto, tem um emprego formal em que se sente obsoleto, totalmente diferente do garoto que se divertia no bosque com os amigos animais. Após reencontrar Pooh por acidente, tenta rever o resto da turma: Tigrão, Bisonho, Coruja, Leitão, Coelho e os outros. Uma vez que Pooh os encontra, o amável urso e sua turma viajam a Londres para ajudar Christopher a redescobrir a alegria da vida.

No Domingo Maior, às 22h27min, na Rede Globo, Tom Cruise volta a interpretar o agente Ethan Hunt em Missão Impossível – Nação secreta. Na trama, após evitar que armas fossem vendidas ilegalmente a terroristas do Leste Europeu, Ethan é capturado por um grupo de espiões de vários países que foram dados como mortos, chamado Sindicato, e consegue fugir graças a ajuda de uma mulher misteriosa. Ethan contata o Diretor de Operações de Campo da Missão Impossível, Wiliam Brandt (Jeremy Renner), e fica sabendo que a organização secreta foi dissolvida e que todos os agentes devem se apresentar à CIA. Ethan sabe que tanto a CIA como os aliados ocidentais não acreditam na existência do Sindicato, então resolve continuar as investigações sozinho.