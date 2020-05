Animação, documentário e filmes de ação: confira a programação desta quarta-feira na telinha

O documentário Estou me guardando para quando o Carnaval chegar mostra a vida de trabalhadores da cidade industrial de Toritama, no Pernambuco. A região é um microcosmo do capitalismo implacável: a cada ano, mais de 20 milhões de jeans são produzidos em fábricas de fundo de quintal. Os moradores trabalham sem parar, orgulhosos de serem os donos do seu próprio tempo. Durante o Carnaval, o único momento de lazer do ano, eles transgridem a lógica da acumulação de bens, vendem seus pertences sem arrependimentos e fogem para as praias em busca de uma felicidade efêmera. Quando chega a Quarta-feira de Cinzas, um novo ciclo de trabalho começa. Às 20h, no Canal Brasil.

No Papo de mãe de hoje, às 19h15min, na TV Cultura, as apresentadoras Mariana Kotscho e Roberta Manreza trazem ao programa a discussão sobre a síndrome de burnout parental. Isso aconteceu com a convidada Nayara Pereira. No caso dela, foi desencadeado pela doença de uma filha e o nascimento da outra, mas o burnout pode acontecer em qualquer momento da vida de uma mãe. É um esgotamento físico e mental. Chega um momento em que a mulher já nem consegue mais cuidar dos filhos.

Em Prenda-me se for capaz, Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio) já trabalhou como médico, advogado e copiloto, tudo isso antes de chegar aos 19 anos. Mestre na arte do disfarce, ele aproveita suas habilidades para viver a vida como quer e praticar golpes milionários e de estelionato, que fazem com que se torne o ladrão de banco mais bem-sucedido da história dos Estados Unidos. Mas em seu encalço está o agente do FBI Carl Hanratty (Tom Hanks), que usa todos os meios que tem ao seu dispor para encontrá-lo e capturá-lo. Entre encontros e desencontros, Carl passa a dedicar sua vida a capturar Frank e fica obcecado por encontrar o fugitivo. O filme, dirigido por Steven Spielberg, vai ao ar às 19h30min no Telecine Touch.

O Cinema Especial da TV Globo exibe hoje, às 22h38min, Jason Bourne, o último filme da franquia sobre o ex-agente da CIA. Fora do radar, vivendo como lutator de rua, Bourne (Matt Damon) é surpreendido por Nicky Parsons (Julia Stiles), que o procura oferecendo novas informações sobre seu passado. Inicialmente resistente, ele acaba voltando aos Estados Unidos para continuar a investigação e entra na mira do ex-chefe Robert Dewey (Tommy Lee Jones), que teme mais um vazamento de dados. Dentro na CIA, no entanto, a novata Heather Lee (Alicia Vikander) acredita que recrutar Bourne para a agência seja a melhor solução.

Vencedor do Oscar de Melhor Animação, Up – Altas aventuras conta a história de Carl Fredricksen, um vendedor de balões que, aos 78 anos, está prestes a perder a casa em que sempre viveu com sua esposa, a falecida Ellie. Após um incidente, é considerado uma ameaça pública e forçado a ser internado. Para evitar que isso aconteça, ele põe balões em sua casa, fazendo com que ela levante voo. Carl quer viajar para uma floresta na América do Sul, onde ele e Ellie sempre desejaram morar, mas descobre que um problema embarcou junto: Russell, um pequeno escoteiro que está disposto a acompanhá-lo até o fim de sua jornada. O filme vai ao ar na Warner às 18h15min.