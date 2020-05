Estão abertas, até 29 de maio, as inscrições para o 4º

Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea,

que busca estimular a produção das artes visuais no Rio Grande do Sul. Para participar, é preciso morar no Estado, e cada participante pode concorrer com até três obras em qualquer técnica. O vencedor será contemplado com uma residência artística de dois meses no Centre Intermondes, em La Rochelle, na França, com passagem e alojamento incluídos; um prêmio em dinheiro no valor de R$ 8 mil como incentivo à produção artística; ajuda de custo de R$ 3 mil para a estadia na cidade francesa; e uma bolsa de estudos na Aliança Francesa Porto Alegre (Afpoa). Os outros nove finalistas receberão

R$ 500,00 cada, e o segundo e o terceiro lugar também serão premiados com bolsas. Os trabalhos serão expostos em uma mostra coletiva no porão do Paço Municipal. Inscrições e regulamento no site www.afpoa.com.br.

O Projeto Concha e o Instituto de Cultura da Pucrs lançam, hoje, o teaser de uma ação que transforma 14 poemas de Ana Martins Marques em músicas e vídeos concebidos por artistas gaúchas. O verso da poeta

Ensaios de morar

dá nome à proposta, que apresentará, a partir de 26 de maio, dois poemas audiovisuais por semana pelos canais @projetoconcha e @pucrscultura. A ideia da curadora, Alice Castiel, é refletir sobre essa nova relação que estamos tendo com as nossas casas. Lendo a obra de Ana, ela observou muitos poemas e versos que "trazem a temática da casa, das miudezas internas, dos móveis banais, das emoções territoriais", o que despertou "a vontade de ouvir algumas dessas escritas vindas de outras vozes, entoadas em outros ritmos, talvez em uma busca incessante por proximidades que só são possíveis através da arte". Ao final da publicação dos poemas audiovisuais das 14 artistas - Aline Araujo, Bel Medula, B.art, Carina Levitan, Clarissa Ferreira, Dessa Ferreira, Gutcha Ramil, Kaya Rodrigues, Nina Nicolaiewsky (foto acima), Posada, Rita Zart, Saskia, Thayan Martins e Thays Prado -, acrescidos de um ensaio da escritora, poeta e professora de Escrita Criativa na Pucrs Moema Vilela, será lançado um site desenvolvido especialmente para o projeto, com artes criadas por Clara Farret.

Em sua primeira edição on-line e gratuita, o projeto

Poesia no Ling

vai homenagear a escritora mineira Adélia Prado (foto), um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea. No encontro virtual, que ocorrerá amanhã, às 16h, o poeta e escritor Pedro Gonzaga analisará a trajetória da autora e dará voz a alguns dos poemas mais marcantes já publicados por ela. A atividade será transmitida ao vivo, com possibilidade de interação com o público. Para participar, é preciso fazer inscrição prévia no site www.institutoling.org.br.