Ações nas redes sociais marcam o Dia Internacional dos Museus

Prejudicada pela pandemia do novo coronavírus, a comemoração ao Dia Internacional dos Museus (18 de maio) vai ser completamente virtual em 2020. No maior museu do Rio Grande do Sul, a situação não será diferente. Com ações concentradas no, estreia o Quiz do Margs. Todas as segundas-feiras, o projeto trará conteúdos que abordam a história da instituição em uma linguagem que procura estabelecer interatividade com o público. Entre os tópicos que serão tratados estão fatos e eventos envolvendo a criação do museu, as primeiras sedes, a estruturação do acervo ao longo das décadas, a mudança definitiva para a Praça da Alfândega e as memórias que esse espaço urbano guarda, entre outros aspectos.