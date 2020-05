Entrevistas são destaque da programação de tevê nesta segunda-feira

- O Roda Viva desta segunda-feira (18) entrevista o youtuber Felipe Neto, que irá falar, entre outros assuntos, sobre a pandemia do novo coronavírus, cenário político brasileiro, comunicação e influência digital. Felipe foi o fundador da Paramaker, empresa de network dentro do YouTube, que gerencia mais de 5 mil canais em toda a rede. Atualmente, o influencer é um dos maiores críticos do governo Bolsonaro nas redes sociais. A bancada de entrevistadores será formada por Maria Claudia Almeida, head de comunicação do Twitter; Rachel Sheherazade, âncora do telejornal SBT Brasil; a jornalista e escritora Mariliz Pereira Jorge; Edgard Piccoli, apresentador e radialista; e Carol Pires, correspondente do NYT e colunista da revista Época. Com apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar a partir das 22h, na TV Cultura, no site da emissora, Twitter, Facebook Y e LinkedIn.

- O Cinemax exibe o filme de terror O boneco do mal, às 20h12min. Na trama, Greta (Lauren Graham) é uma jovem norte-americana que aceita um emprego em uma pequena aldeia na Inglaterra como babá para o filho de oito anos de um casal rico, enquanto eles tiram um tempo de férias. Os idosos Sr. e Sra. Heelshire possuem uma lista de regras estritas para ela seguir na hora de cuidar de seu filho, Brahms; e eles misteriosamente avisam Greta que não seguir as regras de forma precisa pode resultar em algo terrível. Mas o mais perturbador de tudo é que Brahms é um boneco de porcelana em tamanho natural, a quem os pais amorosos cuidam e amam profundamente, assim como um menino de verdade. Depois de quebrar várias regras, determinados eventos a fazem acreditar que ele está realmente vivo.

- O Canal Curta! exibe um documentário sobre a banda Blitz, nesta segunda-feira (18), às 21h30min. Blitz, O filme apresenta a história de uma das bandas pioneiras do pop-rock brasileiro. O longa-metragem explora seu surgimento sob a lona do Circo Voador, na década de 1980, as turnês internacionais e o enorme sucesso do grupo até os dias atuais.

- Vai ao ar, nesta segunda-feira (18), às 22h, no Comedy Central, o último episódio inédito da temporada de A culpa é da Carlota, a primeira mesa-redonda do humor com elenco 100% feminino. A nova produção nacional abordou as particularidades regionais do Brasil, seus problemas, costumes e características marcantes, sob uma perspectiva sarcasticamente feminina. Neste episódio, elas irão contar histórias constrangedoras sobre vizinhos, os dois lados de diversas situações como reformas, Natal e idas ao supermercado.

- Na Tela Quente da Rede Globo, às 22h47min desta segunda-feira (18), o astro dos filmes de ação The Rock é o protagonista em Rampage – Destruição total. Sucesso de bilheteria, o filme de ficção científica traz Davis Okoye (The Rock), um primatologista e um homem recluso que compartilha um vínculo inabalável com George, um gorila branco e raro muito inteligente que está sob seus cuidados desde o nascimento. Quando um experimento genético que era desenvolvido no espaço dá errado e cai na Terra, George e outros dois primatas são atingidos por uma substância que os torna agressivos e aumenta exponencialmente seu tamanho. Agora, Okoye precisa conseguir um antídoto e impedir que seu amigo provoque uma catástrofe global.

- O Conversa com Bial volta na madrugada de segunda para terça-feira (19), à 01h19min, na Rede Globo. No programa de estreia, direto da sala de sua casa, Pedro Bial bate um papo com a amiga e jornalista Glória Maria. Os dois trocam impressões sobre o momento atual e relembram as tantas histórias envolvendo os 10 anos em que dividiram a bancada do Fantástico. Glória, que se recupera de uma cirurgia, concede uma grande entrevista sobre o assunto pela primeira vez na TV aberta. Durante a nova temporada, o Conversa com o Bial vai falar também sobre os 70 anos da TV brasileira. Adaptada à nova realidade neste período de isolamento social, a atração passa a ser gravada por videoconferência, mantendo a discussão de temas atuais e relevantes para o público.





- Já está disponível na Netflix a primeira temporada da nova série original do streaming, White lies, criada e produzida por Álex Pina, o mesmo de La casa de papel. Na história, Zoe (Laura Haddock) resolve investigar a morte de seu irmão, um lendário DJ de Manchester que desapareceu há 20 anos em Ibiza. Quando seu corpo é encontrado, Zoe viaja até a ilha espanhola para descobrir o que aconteceu. Sua investigação a leva ao mundo das discotecas, drogas pesadas, mentiras e encobrimentos, que vai forçá-la a confrontar o lado mais obscuro de seu caráter e descobrir a verdadeira identidade de seu amado irmão morto.