Prejudicada pela pandemia do novo coronavírus, a comemoração ao

Dia Internacional dos Museus

vai ser completamente virtual em 2020. No maior museu do Rio Grande do Sul, a situação não será diferente. Com ações concentradas no Instagram (@museumargs), estreia hoje o Quiz do Margs. Todas as segundas-feiras, o projeto trará conteúdos que abordam a história da instituição em uma linguagem que procura estabelecer interatividade com o público. Entre os tópicos que serão tratados estão fatos e eventos envolvendo a criação do museu, as primeiras sedes, a estruturação do acervo ao longo das décadas, a mudança definitiva para a Praça da Alfândega e as memórias que esse espaço urbano guarda, entre outros aspectos. Já a Coordenação de Artes Plásticas da prefeitura de Porto Alegre programou uma série de postagens nas redes sociais. Nos posts, imagens fotográficas e pesquisas historiográficas do novo Memorial Pinacoteca Ruben Berta, que foi viabilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e que será aberto ao público após o relaxamento das medidas de distanciamento social. As postagens serão realizadas a partir de hoje na página da Coordenação de Artes Plásticas no Facebook e no perfil do Instagram (ambas as redes com o nome "artesplasticaspoa").

Faleceu no sábado, em decorrência de problemas cardíacos, o arquiteto, ator e ativista social

Milton Mattos,

um dos fundadores do Teatro de Equipe. Era casado com a jornalista Ivette Brandalise, com quem teve dois filhos. Autor de diversos projetos arquitetônicos no Estado, entre os quais se destaca a residência do artista plástico Xico Stockinger, Mattos também integrou o Conselho Estadual de Cultura. O governo gaúcho lamentou a morte em nota publicada no site e nas redes sociais da Secretaria da Cultura. Como ator, atuou recentemente no curta-metragem Tomou café e esperou e na série Horizonte B (foto). Com breve trajetória, de 1958 a 1962, o Teatro de Equipe foi criado pelos remanescentes do Teatro de Comédia: Mattos, Paulo José, Paulo César Peréio e Mario de Almeida. Teve grande importância na cena cultural da cidade pela proposta de trabalho voltada à realidade nacional e pela qualidade de seus artistas. O grupo participou diretamente dos acontecimentos políticos de agosto de 1961, aderindo à Campanha da Legalidade, movimento liderado pelo então governador Leonel Brizola em defesa da democracia e do direito de João Goulart tomar posse como presidente do Brasil após a renúncia de Jânio Quadros. A história do teatro foi contada no livro Trem de volta, de Mario de Almeida e Rafael Guimaraens (Libretos, 2003).

Morreu no sábado, aos 67 anos, em decorrência de um câncer pulmonar, o jornalista e escritor

Luiz Maklouf Carvalho.

Repórter do Estado de S. Paulo desde 2016, ele foi autor de livros e reportagens que marcaram o jornalismo brasileiro, retratando alguns dos mais importantes personagens da República, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao atual ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro. Ganhou dois prêmios Jabuti: em 1998, com Mulheres que foram à luta armada; e, em 2005, com Já vi esse filme - Reportagens (e polêmicas) sobre Lula e/ou PT.