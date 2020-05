Lives de músicos, filmes e outras opções das diferentes telas para este fim de semana

- O DJ e cantor Pedro Sampaio faz uma live da sua casa nesta sexta-feira (15). O show será transmitido pelo YouTube e pelo canal Multishow entre 20h e 21h30min. O artista de funk de apenas 23 anos fará uma apresentação especial. O show irá se passar dentro de um cubo que, segundo Pedro, representa as pessoas em suas casas e toda a imensidão que permeia elas. O cubo exibirá luzes, que simbolizam as mentes inquietas das pessoas em suas casas, em constante movimento, tendo ideias, esperanças, alegria, criando e consumindo cultura, item que se tornou um grande aliado nesta quarentena. Após o encerramento no Multishow, às 21h30min, a música continuará no canal do cantor no YouTube.

- Nesta sexta-feira (15), às 21h, pela primeira vez reunidos numa mesma transmissão, rádio, TV e internet da Disney irão exibir o especial sem fins lucrativos Rádio Disney apresenta: #SeparadosMasJuntos. Trata-se de um único programa especial de artistas brasileiros compartilhando suas músicas com o público. Dessa maneira, a Rádio Disney busca inspirar com palavras de união e esperança e levar entretenimento às famílias neste momento único que estamos vivendo. Ivete Sangalo e Rogério Flausino (Jota Quest) serão os hosts do evento que irá contar com apresentações de grandes nomes da música brasileira de diversas gerações e estilos como Claudia Leitte, Anitta, Michel Teló, Vitor Kley, Felipe Araújo, Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Anavitória, Thiaguinho, Yasmin Santos, Samuel Rosa (Skank), Projota, Dilsinho, Banda Melim, Di Ferrero e o colombiano Sebastian Yatra. O ator Fabio Porchat, a apresentadora Maisa, o jogador de futebol Kaká e o campeão mundial e olímpico de vôlei Bruno Rezende também irão participar do programa. O evento poderá ser visto simultaneamente pela TV nos canais Disney (Disney Channel, Disney Jr e Disney XD), FOX Channel, FX, FOX life, ESPN e NatGeo e transmitido também no dial da Rádio Disney. As plataformas digitais de todos os canais também irão exibir a programação.

- A nostalgia do pagode dos anos 1990 toma conta de Live da Quarentena do Molejo. A animação ocorre nesta sexta-feira (15), a partir das 20h, simultaneamente no canal Music Box Brazil e no canal do grupo no YouTube. Além de entreter, o grupo vai arrecadar doações financeiras para serem distribuídas entre CUFA (Central Única das Favelas) e Gerando Falcão. O dinheiro é transformado em cestas básicas destinadas a famílias das periferias brasileiras.

- Na TV Brasil, às 23h desta sexta-feira (15), a música no programa Todas as Bossas fica por conta de Arlindinho. O sambista reúne personalidades da música para celebrar a vida e a obra do seu pai, o veterano Arlindo Cruz, no show exclusivo para o programa. O especial, gravado em 2017, contou com bambas da Velha Guarda do Império Serrano, escola de samba do coração do homenageado, como Aluísio Machado e Jorginho do Império, a cantora Thais Macedo, os pagodeiros do Grupo Molejo, Anderson Leonardo e Andrezinho, e o saudoso MC Sapão, entre outros artistas.

- Já a Band transmite com exclusividade na TV aberta um show ao vivo da banda Melim nesta sexta-feira (15). A apresentação marca o lançamento da primeira parte do álbum Eu Feat. Você, gravado em Los Angeles, e que chega às plataformas digitais no mesmo dia. A música começa às 22h45min.

- Também na sexta (15), o Globo Repórter, na Rede Globo, às 22h47min, desbrava um sertão ainda desconhecido no estado do Piauí. Na Capadócia Nordestina, enormes paredões de arenito esculpidos pelo vento, que chegam a 100 metros de altura e têm mais de 380 milhões de anos, lembram as célebres formações da Turquia, inspiração para o nome da versão brasileira. O programa irá visitar comunidades isoladas no meio do deserto, áreas de preservação de espécies em extinção e mostrar como a caça ilegal vem sendo combatida na região. O programa também mostra que a energia eólica está transformando a paisagem da Chapada do Araripe.

- No sábado (16), o Telecine Cult exibe, às 22h, o filme Guerra e paz, adaptação cinematográfica do livro de Liev Tolstói. A história se inicia em 1805, na época que antecede a Batalha de Austerlitz, uma das muitas campanhas militares de Napoleão contra os impérios europeus. Na batalha, o príncipe Andrei Bolkonsky (Mel Ferrer) é ferido heroicamente e é feito prisioneiro. Depois de dois anos de retiro, ele se interessa por Natasha Rostov (Audrey Hepburn), filha de um nobre arruinado e grande paixão de seu amigo Pierre Bezukhov (Henry Fonda). Pierre, um intelectual e filho bastardo de um aristocrata que só reconhece os direitos dele quando morre, não gosta de armas. Quando se inicia uma nova guerra, a Rússa é invadida por Napoleão. Moscou é incendiada pelos próprios moradores para fustigarem e, por fim, repelirem os exércitos invasores. Mas é uma tragédia que mudará as vidas de todas as pessoas do país.

- Também no sábado (16), o Telecine Touch exibe Infiltrado na Klan, filme mais recente de Spike Lee, que também escreveu o roteiro do longa. A história se passa em 1978 e acompanha Ron Stallworth (John David Washington), um policial negro do Colorado que consegue se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunica com os outros membros do grupo por meio de telefonemas e cartas, e quando precisava estar fisicamente presente, envia seu parceiro Flip (Adam Driver), um policial branco, em seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron fica próximo do líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas.

- O National Geographic preparou um tour imperdível para o telespectador explorar o mundo e redescobri-lo diretamente do conforto do sofá durante o mês de maio. Começando por Sabores extremos com Gordon Ramsay, o renomado chef embarca - a partir deste domingo (17), sempre às 12h35min - em uma aventura ao redor do planeta. Na série, Gordon descobre a cultura e as receitas típicas de cada um dos exóticos países que visita: desde a Ilha de Maui onde explora os segredos da cozinha havaiana na costa de Hana, as habilidades de sobrevivência do povo local no Alaska até sua travessia no Vale Sagrado dos Incas no Peru, onde conhecerá as características da culinária de grandes altitudes.

- Nova produção brasileira da HBO, a comédia Hard estreia no domingo (17), às 23h, no canal HBO e na plataforma de streaming HBO GO. Protagonizada por Natália Lage, a trama é uma adaptação da série homônima exibida na França entre 2008 e 2015. Com direção geral de Rodrigo Meirelles, Hard conta a história de Sofia, dedicada dona de casa que acaba de ficar viúva. Elegante e discreta, ela renunciou à carreira como advogada para cuidar da família. Após a morte repentina do marido, Sofia vê sua vida perfeita desmoronar ao descobrir que ele mentiu a vida toda sobre a profissão e que sua herança vem na forma de uma produtora de filmes pornô. Agora, ela deve se adaptar à sua nova vida.