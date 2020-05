Documentário aborda bastidores do disco 'Vertical', de Bebê Kramer

Será lançado, nesta sexta-feira (15), pelos estúdios Audio Porto, o documentário Vertical, que aborda os bastidores do álbum de Bebê Kramer lançado em 2019. A cumplicidade com os músicos convidados - Armando Marçal, Edu Neves, Ernesto Fagundes, Guto Wirtti, Kiko Freitas, Michel Dorfman, Paulinho Fagundes - e com o produtor Moogie Canazio é um dos aspectos mostrados neste recorte audiovisual sobre o nascimento da obra de um dos maiores acordeonistas do País.