'Gladiador' e outras sugestões de programação audiovisual para assistir em casa

- O canal FX exibe o filme Gladiador, dirigido por Ridley Scott e que vai ao ar no canal nesta quinta-feira (14), às 19h20min. A trama se passa na Roma antiga. Nos dias finais do reinado de Marcus Aurelius (Richard Harris), o imperador desperta a ira de seu filho Cômodo (Joaquin Phoenix) ao tornar pública sua predileção em deixar o trono para Maximus (Russell Crowe), o comandante do exército romano. Sedento pelo poder, Cômodo mata seu pai, assume a coroa e ordena a morte de Maximus, que consegue fugir antes de ser pego. Enquanto Cômodo assume o trono, Maximus que escapa da morte, torna-se escravo e gladiador, travando batalhas sangrentas no Coliseu, a nova forma de divertimento dos romanos. Maximus, disposto a vingar o assassinato de sua mulher e de seu filho, sabe que é preciso triunfar para ganhar a confiança da plateia. Maximus sabe que o controle da multidão será vital para que possa arquitetar sua vingança, que culmina em um combate com o próprio Cômodo.

- O canal Warner exibe nesta quinta-feira (14), às 18h14min, a animação Moana – Um mar de aventuras. A trama acompanha Moana, a jovem filha do chefe da ilha de Motunui, que, mesmo relutante, começa a se preparar para seguir a tradição, e o desejo do pai ao se tornar líder de seu povo. Porém, quando uma antiga profecia envolvendo o poderoso ser de lava Te Kã ameaça a existência da ilha, Moana se entrega à sua atração pelo mar, iniciando uma viagem em busca do lendário semideus Maui, que através do poder de seu anzol mágico é capaz de assumir qualquer forma animal. Juntos, eles enfrentarão diversos obstáculos para devolver o coração da deusa Te Fiti, pedra preciosa roubada por Maui que despertou a ira de Te Kã, e restabelecer a paz.

- O A&E transmite dois episódios inéditos de Cold Case nesta quinta-feira (14), às 21h10min e às 22h. Estrelada por Kathryn Morris (O resgate de um campeão, Minority Report: A nova lei), como a agente Lily Rush, a série acompanha o trabalho da Divisão de Homicídios da Filadélfia responsável por solucionar crimes antigos não resolvidos – de anos ou até mesmo décadas atrás. No primeiro capítulo a ser exibido, Loucura, a equipe investiga o caso de uma adolescente que supostamente se suicidou em 1963, após causar uma grande repercussão por se vestir e agir como um garoto. Na sequência, em Justiça, Rush reabre o caso de um suposto estuprador morto há 25 anos, no qual as antigas namoradas do rapaz se tornam as principais suspeitas.

- Nesta quinta-feira (14), será a vez de Larissa Manoela conversar com Tatá Werneck no Lady Night. Em um bate-papo descontraído e cheio de revelações, a atriz e cantora relembra seus primeiros trabalhos e conta que sua primeira compra com o próprio dinheiro foi um carro com ar-condicionado. Larissa fala ainda sobre sua vontade de estudar Cinema e ser diretora. "Esse amor veio por conta de eu observar muito o Selton (Mello) fazendo isso", afirma a atriz, fazendo referência à época em que os dois trabalharam juntos no filme O palhaço. A atração vai ao ar na Globo logo após Mestre do Sabor.

- A edição desta quinta-feira (14) do programa Cientistas brasileiros entre os melhores, da TV Cultura, é sobre as pesquisas de Sidarta Ribeiro no Instituto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) quanto à importância do sono no aprendizado. O neurocientista, pós-doutor em Neurofisiologia pela Universidade Duke (EUA), estuda há décadas o sono, os sonhos e efeitos curativos de substâncias psicodélicas encontradas em plantas. A exibição vai ao ar às 23h45min.

- Na série Upload, produção da Amazon Prime Video e criada por Greg Daniels (The Office e Parks and Recreation) em um futuro próximo, as pessoas que estão próximas da morte podem ser “carregadas” em ambientes de realidade virtual, em hotéis de seis empresas. Nora (Andy Allo) trabalha com atendimento ao cliente para a luxuosa vida após a morte digital Lakeview. Quando o garoto-programador Nathan (Robbie Amell) sofre um acidente, sua namorada o carrega no mundo da realidade virtual comandado por Nora. A primeira temporada está disponível no Amazon Prime Video e foi renovada para uma segunda temporada.

- Disponível na Netflix e uma produção original da plataforma, O limite da traição é um filme de suspense que gira em torno de Grace Waters (Crystal Fox), uma mulher de forte presença em sua comunidade na Virginia. Tudo começa quando a protagonista descobre que seu marido tem um caso amoroso com outra mulher e se divorcia. Grace acaba encontrando um novo amor por acidente. Bonito e jovem, o homem (Mehcad Brooks) desconhecido e a protagonista logo desenvolvem um relacionamento amoroso. Porém, o que antes era uma relação quase de conto de fadas logo se transforma em algo muito diferente, mostrando as verdadeiras intenções do marido de pegar todo o seu dinheiro por meio de fraudes que irão custar o próprio emprego de Grace e até sua sanidade. A partir daí, a história vai tomando um rumo muito mais violento, que acaba com a protagonista presa, acusada de ter matado seu marido. Sua única esperança é Jasmine Bryant, uma defensora pública que vai fazer de tudo para descobrir os segredos e as mentiras que envolvem o caso para tirar Grace da prisão.