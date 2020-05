Documentário sobre Eduardo Coutinho e demais atrações da telinha nesta quarta-feira

- Na semana em que faria 87 anos, o cineasta Eduardo Coutinho, falecido em 2014, será homenageado com a estreia do documentário Banquete Coutinho, às 22h35min, no Canal Curta!. O longa dirigido por Josafá Veloso propõe um olhar sobre a obra desse grande mestre do cinema brasileiro, a partir de um encontro filmado em 2012. A entrevista foi gravada, primeiramente, com o intuito de apoiar a tese de mestrado de Josafá. No entanto, após a morte de Coutinho, acabou tomando proporções maiores. Unido a um vasto material de arquivo, o depoimento do cineasta se tornou um documentário sobre sua obra e suas reflexões. “Uma conversa com uma pessoa é decisiva. Ou sai ou não sai. Em 10 minutos se resolve isso. Se não sai, não tem filme”, revela o próprio Coutinho em uma das cenas do longa.

- O Cinemax exibe nesta quarta-feira (13), às 18h04min, o drama premiado estrelado por Julianne Moore, Para sempre Alice. Moore ganhou o Oscar de Melhor Atriz pelo seu papel, e mais de 30 prêmios por sua atuação neste filme. Na história, A Dra. Alice Howland (Moore) é uma renomada professora de linguística. Aos poucos, ela começa a esquecer certas palavras e se perder pelas ruas de Manhattan. Ela é diagnosticada com Alzheimer aos 50 anos, o que é raro para sua idade. A doença coloca em prova a força de sua família. Enquanto a relação de Alice com o marido, John (Alec Baldwin), se fragiliza, ela e a filha caçula, Lydia (Kristen Stewart), se aproximam. O longa é baseado no romance homônimo de Lisa Genova.

- O canal Multishow exibe nesta quarta-feira (13) um show do cantor Falcão, vocalista da banda O Rappa. A live #PraQuemTemFé contará com os grandes sucessos que marcaram sua carreira, além de lançamentos recentes como Viver - Mais leve que o ar. Das 20h às 21h30min, o canal vai transmitir ao vivo a Festa em Casa com Marcelo Falcão na TV e no Música Multishow, no YouTube, diretamente da residência do artista, no Rio de Janeiro. O show arrecadará doações para a Central Única das Favelas (Cufa), que atua em comunidades carentes do Brasil, e para o pessoal da “graxa” - os profissionais do backstage que ganham por diária.

- Nesta quarta-feira (13), às 22h50min, no canal A&E, vai ao ar o filme 72 Horas, com direção e roteiro de Paul Haggis. Na trama, a vida é perfeita para John (Russel Crowe) e Lara Brennan (Elizabeth Banks), até ela ser condenada por assassinar seu chefe, crime que ela não cometeu. Seu marido John tenta de tudo para provar sua inocência, mas quando a sentença final é negativa, Lara pensa em se suicidar. Agora, John cria um elaborado plano para tirá-la da cadeia, custe o que custar.

- O drama Vazio coração, que vai ao ar às 22h30min na TV Brasil, conta a história Hugo Kari (Murilo Rosa), famoso cantor de música sertaneja. Ele chegou ao sucesso e está no auge da carreira. Mas, apesar de toda a realização profissional, sua vida afetiva guarda um lado obscuro e esquecido. Seu pai, o embaixador Mário Menezes (Othon Bastos), tem convicção de que nunca mais quer falar novamente com o filho. O cantor e a esposa fazem uma pausa na turnê a fim de se encontrarem com Mário no Grande Hotel Termas de Araxá, no qual a família passava férias quando Hugo era criança. Naquele local de fortes memórias para os dois, pai e filho tentam remontar o quebra-cabeças de uma relação fragmentada por ideais e sonhos conflitantes e por um trágico acontecimento que os marcara para sempre.

- O Telecine Cult exibe o clássico Drácula, filme de 1931 dirigido por Tod Browning, nesta quarta-feira (13), às 22h. Na trama, o advogado Renfield chega ao castelo do Conde Drácula na Transilvânia para finalizar o contrato de aluguel de uma propriedade em Londres. O Conde deixa Renfield inconsciente com uma droga misturada a um vinho, o hipnotiza e o transforma em seu escravo. Ao viajar para Londres, de navio, a tripulação do barco está toda morta e o único aparente sobrevivente é Renfield, completamente enlouquecido e se alimentando do sangue de pequenos animais. Ele é enviado a um manicômio, enquanto Drácula começa seu ataque aos londrinos. Drácula atrai Mina Seward, filha do Dr. Jack Seward e que cuida do manicômio. Quando Mina passa a agir estranhamente, o Dr. Seward chama seu amigo, o Dr. Abrahan Van Helsing, que percebe que a moça foi vitimada por um vampiro.