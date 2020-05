Ciclo de filmes Cine África estreia neste sábado

Até o final de julho, a Mostra de Cinemas Africanos promove o Cine África | Em casa, uma série de encontros virtuais para conversar sobre filmes africanos com convidados de todo o Brasil. Adaptando-se ao formato digital, o projeto apresenta nove sessões em torno de obras de Senegal, Angola, Nigéria, África do Sul, Mali e Mauritânia.

Para participar dos encontros gratuitos, os interessados devem se inscrever eme aguardar instruções para assistir o filme de cada semana. As sessões acontecem sempre aos sábados (os três últimos de cada mês), às 16h. O ciclo pode se estender, caso o isolamento social provocado pela Covid-19 permaneça. A programação foi montada com base em títulos disponíveis em plataformas de streaming, como YouTube e Netflix, todos legendados em português. Neste sábado, 16 de maio, acontece o primeiro encontro, para conversar sobre Mossane, obra de 1996 da senegalesa Safi Faye, mulher pioneira na realização de longas-metragens no continente africano. A convidada para conduzir o bate-papo com o público é a pesquisadora baiana Evelyn Sacramento, especialista na obra de Safi.