'Live de cabeceira' entrevista Maria Valéria Rezende

Na segunda semana do projeto Live de cabeceira, uma série de entrevistas on-line com autores do Brasil e do mundo, o Instituto de Cultura da Pucrs tem como convidada nesta quarta-feira (13), a partir das 18h, a escritora paulista Maria Valéria Rezende, que, desde 1960, dedica-se à educação popular em diferentes regiões do Brasil e no exterior. Além disso, participa do movimento Mulherio das Letras, cuja primeira edição, em 2017, foi realizada em João Pessoa, onde a autora vive desde os anos 1970. Maria Valéria ganhou o Prêmio Jabuti nas categorias Infantil (2009), Juvenil (2013), Romance e Livro do Ano de Ficção (2015), além dos prêmios São Paulo de Literatura e Casa de las Américas, ambos em 2017.