Espetáculo 'Chuá' volta à Casa de Cultura Mario Quintana

As atrizes Ana Luiza Bergmann e Rita Spier voltam a se apresentar, a partir deste sábado, com a peça infantil Chuá - Descobertas na água. Com direção de Alexandre Fávero e consultoria pedagógica de Paulo Fochi, o espetáculo, voltado para bebês, fica em cartaz até o dia 22 de março, na Sala Cecy Frank da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), às 15h e às 17h, aos sábados e domingos.

Em Chuá, brincadeiras dos pequenos com água são utilizadas como centro do processo de criação. Através de recipientes metálicos, ora vazios, ora cheios, é permitido um jogo de pequenas descobertas visuais e sonoras no espaço teatral. A gravidade, o tempo, a luz e música desencadeiam estímulos e leituras simbólicas nas quais o corpo e a água se encontram e despertam conexões e memórias afetivas com o banho, o meio ambiente, a gestação e a vida na sua concepção sagrada.

A experiência de sentir a água escorrendo pelos dedos acompanha a humanidade desde sempre e fala metaforicamente dessa tenra e efêmera fase da primeira infância. Assim, Chuá se torna uma experiência em que cada um sacia sua curiosidade por meio da brincadeira com os sentidos.

Os ingressos custam R$ 40,00, com meia-entrada para bebês, estudantes, idosos, classe artística e professores, e estarão à venda na bilheteria do local, uma hora antes das apresentações.