Arquivo Público do Estado promove atividades comemorativas aos seus 114 anos

O Arquivo Público do Rio Grande do Sul (Apers) completou 114 anos dedicados à preservação da memória do Estado no último domingo. Para celebrar o aniversário da instituição, criada em 1906 por um decreto do presidente do Estado Borges de Medeiros, uma programação especial ocorre até quinta-feira.

O Programa de Educação Patrimonial do Apers preparou a exposição Descobrindo o acervo do Arquivo Público. Até o final de março, documentos estarão acessíveis na Sala Joel Abílio Pinto dos Santos (Riachuelo, 1.031). Nesta terça-feira (10), às 14h, haverá a apresentação do novo site do Arquivo Público e o lançamento do e-book Conversando com historiadoras e historiadores sul-rio-grandenses, organizado por Rodrigo Weimer, servidor do arquivo, com um compilado de entrevistas. O evento no Auditório Marcos Justo Tramontini será seguido de roda de conversa com os participantes da publicação.