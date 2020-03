Tendências digitais são tema de curso no Trust Coworking

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O projeto Influencers Academy oferece, nesta quinta-feira (12), o curso Influência: tendências digitais em 2020, no Trust Coworking (Carlos Gomes, 300). Ministrada pela jornalista e criadora do RSbloggers, Andressa Griffante, a capacitação tem início às 8h30min e segue até o meio-dia, abordando tendências para as mídias sociais nos próximos anos.

O conteúdo do curso aborda temas como análise de mídias sociais, marketing de influência, micro e nanoinfluenciadores, e possíveis formatos para campanhas, entre outros assuntos. O objetivo da capacitação é auxiliar empresários e comunicadores a desenvolverem seu posicionamento digital e ampliarem sua visibilidade.