Na Vida Real Bar realiza stand-up só de mulheres

Adotando o rir de si mesmo como princípio, o Na Vida Real Bar (Fabricio Pillar, 93) promove nesta terça-feira (10), às 19h, um happy hour animado por apresentações de stand-up em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A edição do projeto Caindo na (vida) real trará cinco comediantes mulheres compartilhando histórias e textos. O couvert é de R$ 10,00, no local. Reservas podem ser feitas pelo telefone (51) 3398-2496.

A apresentação terá as artistas convidadas Aline Valença, Betinna Câmara, Júlia Wischral e Nelly Coelho. A mestre de cerimônias será a atriz Dedé Leitão, uma das titulares do Cinco Muito Comedy, grupo que costuma conduzir as sessões de humor na casa. A noite ainda contará com uma intervenção assinada pela poetisa Andressa Ribas. Até as 20h, a casa terá dose dupla de bebidas para o público.